الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية الأمريكي: إحراز تقدم طفيف بشأن إيران

ناصر السيد

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن المحادثات مع إيران أحرزت "تقدماً طفيفاً"، ودعا جميع الدول إلى رفض خطط طهران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

وفي كلمته خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدينة هيلسينغبورغ جنوب السويد، قال روبيو إن فرض رسوم عبور "أمر مستحيل"، وأنه لا يريد المبالغة في الحديث عن أي تقدم في المحادثات.

وقال روبيو، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته: "لقد تحقق بعض التقدم الطفيف، لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد".

وأضاف: "تبقى المبادئ الأساسية كما هي. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، هذا أمر مستحيل".

وأكد أن إيران تخطط لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وإنها "تحاول إقناع عُمان" بالانضمام إليها "في هذا النظام في ممر مائي دولي".

وأضاف: "لا يوجد بلد في العالم يقبل بذلك. لا أعرف بلداً واحداً في العالم يؤيده، باستثناء إيران، ولكن لا يوجد بلد في العالم يقبله".

وأوضح روبيو أن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بالكف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، وإزالة الألغام البحرية، ووقف "الرسوم غير القانونية"، يحظى الآن بأكبر عدد من المؤيدين مقارنةً بأي قرار آخر على الإطلاق، إلا أن مصيره لا يزال غامضاً، إذ أعربت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، عن مخاوفهما الجدية.

وتابع روبيو: "للأسف، تفكر دولتان في مجلس الأمن في استخدام حق النقض ضده. سيكون ذلك مؤسفاً"، مضيفا "نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الإجماع العالمي اللازم لمنع حدوث ذلك، ونسعى جاهدين للاستعانة بالأمم المتحدة".

