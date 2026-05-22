الدم بقى ماية .. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة جدته بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة

شهد شارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة جدته إثر خلافات عائلية بينهما، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

بلاغا بالواقعة



تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بورود بلاغ بقيام شاب بالتخلص من جدته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات أن مشادة وخلافات نشبت بين المتهم وجدته، تطورت بشكل مأساوي انتهى بقيامه بالتعدي عليها وإنهاء حياتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.