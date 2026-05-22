بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إذ يتوافد آلاف المصلين والحجاج لأداء صلاة الجمعة بالحرمين.

صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وفي جانب عالمي للرسالة، تواصل إدارة اللغات والترجمة ترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والروضة الشريفة إلى 15 لغة، مع التوجه للتوسع إلى 30 لغة، بما يضمن وصول مضامين الخطب ورسالتها الإيمانية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

كما عززت إدارة شؤون التوعية الميدانية مراكزها بالمحتوى الرقمي والورقي، ووزعت الكتيبات والمطويات المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني بعدة لغات، لتصل رسائل التوجيه والإرشاد إلى ضيوف الرحمن بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم.

وكانت قد كشفت المملكة العربية السعودية عن إنهاء إجراءات موسم الحج بشكل كامل في كافة القطاعات، في موسم حج مميز يشهد تنسيق بين كافة قطاعات المملكة، وتجهيزات لتيسير المناسك وتسهيل الحركة وتأمين الحجاج وتوعيتهم.

ومازالت تستقبل المملكة العربية السعودية ضيوف الراحمن الراغبين فى أداء الحج والعمرة.



ومن جانبها أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد للحرمين الشريفين، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتيسير تنقلهم ووصولهم إلى وجهاتهم.



وفعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز الترجمة الفورية بالحرمين الشريفين، ضمن برنامج "بلغاتهم"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الخدمات الدينية والتوعوية المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من الاستفادة من المحتوى الإرشادي والرسائل التوجيهية بلغاتهم المختلفة؛ بما يُثري تجربتهم الإيمانية والمعرفية.

رئاسة شؤون الحرمين تُوفر ترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج



وأوضحت - أن الجهاز يتيح ترجمة المحتوى التوعوي والإرشادي والاستفسارات بشكل فوري بـ(17) لغة عالمية، عبر تقنيات حديثة تعتمد على سرعة معالجة الصوت والنصوص، بما يُسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، وتعزيز إيصال الرسائل الشرعية والتوجيهية بوضوح ودقة داخل الحرمين الشريفين.



وعقد اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية (SBA)ورشة عمل تنظيمية لتغطية موسم الحج 1447هـ ؛ وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام الدولية من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزع 285 ألف مطبوعة



تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلةً بمكتب أعمال الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج، ضمن منظومة تهدف إلى توعيتهم وتيسير أدائهم للمناسك وفق هدي الكتاب والسنة.

وفي سياق متصل، تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير الطرق والساحات وتحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام.وعلى الصعيد الصحي، استكملت الخدمات الصحية بالوزارة جاهزيتها عبر بعثة تعمل في 41 موقعًا تشمل مستشفيات ميدانية ومراكز طبية وإسعافية وعيادات أولية، بطاقة تتجاوز 1100 سرير، ومشاركة أكثر من 2160 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية.

ويُسهم الإخلاء الطبي الجوي بأربع طائرات مجهّزة لنقل الحالات من الحرم والمشاعر إلى المنشآت الصحية، ضمن خطة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع المستشفيات المشاركة في الموسم.

تفويج ميسر لحجاج بيت الله الحرام



وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

بدورها، كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة جهودها الميدانية خلال فترة تفويج حجاج بيت الله الحرام المتجهين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، واستعداداتها المتكاملة لتأمين المسار الإسعافي على امتداد الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية خلال أيام التفويج.

رفع الجاهزية الإسعافية



وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن خطة التفويج تنطلق من مسجد ميقات ذي الحليفة بوصفه إحدى نقاط التجمع والانطلاق الرئيسة، حيث جرى رفع الجاهزية الإسعافية عبر تشغيل 16 وحدة إسعافية، تشمل (14) فرقة ميدانية، و(2) تدخل سريع، إضافة إلى (3) مركبات نوعية "أحد" و"سند" و"طويق"، يعمل عليها (60) مقدم خدمة إسعافية على مدى الساعة؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.