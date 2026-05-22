الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
12 ساعة شهريًا ومبيت بشروط.. شروط جديد لـ الاستزارة فى مشروع قانون الأسرة

أميرة خلف

تضمن قانون الاسرة الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ضوابط جديدة لـ الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين.

وطبقا لمشروع القانون ، يكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها ينتقل الحق إلى الأجداد، ونظمت المادة ضوابط الاستزارة، حيث لا يقبل الطلب إذا كان سن المحضون أقل من خمس سنوات ميلادية إلا بالاتفاق، وبشرط أن تكون حالته الصحية تسمح بذلك.

8 ساعات شهريًا

وحدد مشروع القانون مدة الاستزارة بما لا يقل عن  8 ساعات ولا يزيد على 12 عشرة ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الثامنة صباحًا ولا تمتد بعد العاشرة مساءً، مع عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية في الأسبوع ذاته إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

كما أجازت المادة مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة شهريًا، مع إمكانية طلب مبيت إضافي على ألا تتجاوز المدد مجتمعة ثلاثين يومًا سنويًا، مع جواز النزول عن الحدين الأدنى والأقصى بموافقة صاحب الحق

 

و يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يومًا من كل سنة ميلادية، كما يجوز النزول عن الحدين الأدنى والأقصى للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (2) و(3) (فقرة أولى) من هذه المادة، ولايجوز تنفيذ الحكم الصادر بالاستزارة جبرًا من السلطات العامة.

و أجازت للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا حال الامتناع دون عذر، وصولًا إلى إسقاط الحضانة إذا تكرر الامتناع وثبت تعارضه مع مصلحة الطفل.

ويتم وقف تنفيذها مؤقتًا إذا استجدت ظروف قهرية، أو إذا تكرر امتناع صاحب الحق عن استزارة المحضون دون إخطار مسبق، وهو ما قالت الحكومة إنه يستهدف تحقيق المرونة الكافية للتعامل مع الظروف الطارئة دون الإضرار بأي طرف.

