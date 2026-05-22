الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار قنا| إلغاء خطوط سير 13سيارة سرفيس.. مصرع شاب وإصابة 3 في تصادم دراجات نارية

الطفل المختطف
الطفل المختطف
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها مديرية التموين تعلن انعقاد غرف عمليات على مدار الساعة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بكلية الطب بالتعاون مع نقابة الأطباء، إلغاء خطوط سير 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية المواقف، انتشال جثة طالب غارق فى ترعة طوخ، اعتماد 708مليون جنيه لتمويل 870 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغرخلال 4 أشهر، استعادة رضيع اختطفته سيدة منتقبة من عيادة خاصة بأبوتشت، ومصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية.

 

تموين قنا: غرف عمليات على مدار الساعة تزامناً مع عيد الأضحى
 

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق فى كافة مراكز ومدن المحافظة.
 

وأوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات وعناصر عمل بالمديرية، وأخرى بكل إدارة تموينية للعمل كجداول مناوبة ومتابعة ميدانية خلال فترة العيد، لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي والالتزام التام بالأسعار المقررة.
 

بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوى الأول لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة قنا، بالتعاون مع نقابة الأطباء البشريين بقنا.

وأشاد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم المؤتمر مؤكدا دعم الجامعة الدائم لمنظومة البحث العلمي والفعاليات المتميزة التي تساهم في تناقل الخبرات وتبادل المعرفة، مثمناً جهود كلية الطب ومستشفيات قنا الجامعية فى تقديم خدمات مجتمعية متميزة، حيث ساهمت هذه الجهود في تصدر جامعة قنا الجامعات المصرية في تسيير القوافل التي تقدم الخدمات العلاجية والتوعوية فى مختلف أنحاء اقليم جنوب الصعيد.

إلغاء خطوط سير 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية المواقف بقنا
 

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالغاء خطوط السير لـ 13 سيارة سيرفيس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التزامهم باستكمال خط السير حتى نهاية موقف البحر الأحمر بمدينة قنا، وإجبار المواطنين على النزول قبل وجهتهم النهائية.
 

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم رصد شكاوى من تلك السيارات، وضبطها لعدم التزامها باستكمال خطوط سيرهم المقررة، والامتناع عن الوصول إلى نهاية الخط بموقف "البحر الأحمر" بمدينة قنا، مما ترتب عليه تضرر المواطنين، في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على خطوط السير وانتظام حركة سيارات السرفيس.
 

انتشال جثة طالب غارق فى ترعة طوخ بقنا

تمكن الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى ترعة طوخ بنطاق مركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب غرقاً فى مياه ترعة طوخ بنطاق مركز نقادة.

 

خلال 4أشهر..اعتماد 708مليون جنيه لتمويل 870مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، تم تمويل 870 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 708 ملايين و252 ألفًا و43 جنيهًا، وذلك من خلال الجهاز.

وأكد العمارى، أن المشروعات الممولة شملت 10 مشروعات صغيرة بإجمالي تمويل قدره 43 مليونًا و941 ألفًا و243 جنيهًا، ساهمت في توفير 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، فيما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 860 مشروعًا بإجمالي تمويل 26 مليونًا و884 ألف جنيه، وفرت 1422 فرصة عمل.
 

ادعت أنها ممرضة.. استعادة رضيع اختطفته سيدة منتقبة من عيادة خاصة بأبوتشت بقنا

تمكنت الجهود الأمنية والأهلية بقنا، من استعادة الطفل الرضيع المختطف من إحدى العيادات الخاصة بمركز أبوتشت شمال قنا، حيث وجد بأحد الزراعات بنطاق المركز.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع إخطار ذويه لتسلمه، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كانوا بيتسابقوا.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم دراجات نارية بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة ٣ آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بنطاق مركز أبوتشت.

