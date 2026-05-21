إلغاء خطوط سير 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية المواقف بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالغاء خطوط السير لـ 13 سيارة سيرفيس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التزامهم باستكمال خط السير حتى نهاية موقف البحر الأحمر بمدينة قنا، وإجبار المواطنين على النزول قبل وجهتهم النهائية.



وأوضح محافظ قنا، بأنه تم رصد شكاوى من تلك السيارات، وضبطها لعدم التزامها باستكمال خطوط سيرهم المقررة، والامتناع عن الوصول إلى نهاية الخط بموقف "البحر الأحمر" بمدينة قنا، مما ترتب عليه تضرر المواطنين، في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على خطوط السير وانتظام حركة سيارات السرفيس.

وأكد الببلاوى، بأن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للخروج عن القانون أو استغلال المواطنين، مشدداً على استمرار الحملات المرورية المفاجئة بالتنسيق بين إدارة المرور وإدارة المواقف بالمحافظة.



وأشار محافظ قنا، إلى أن الهدف هو ضبط حركة السير، والتأكد من التزام جميع المركبات بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة لتقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين.



وشدد الببلاوى، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لخطوط السير داخل المواقف، وعدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على مصالح المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تحقيق الانضباط وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة بجميع المراكز والمدن.