كانوا بيتسابقوا.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بقنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة ٣ آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بنطاق مركز أبوتشت.





بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد هيثم، وإصابة كل من: أكرم عبدالستار محمد ٢١ عاماً، همام خالد أبوالحسن ٢٠ عاماً، بكار أحمد ابراهيم ٢٦ عاماً"جميعهم مقيمون بقرية الكعيمات بأبوتشت".



ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



