محافظات

محافظ قنا: افتتاح الكورنيش الجديد مجانا أول أيام عيد الأضحى المبارك

يوسف رجب

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه سيتم افتتاح كورنيش النيل بمدينة قنا رسميًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ ليكون بمثابة هدية للمواطنين ومتنفسًا ترفيهيًا جديدًا طال انتظاره، مؤكدًا أن الدخول للكورنيش بشكل مجاني وبدون رسم دخول للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والجمالية بالموقع، حيث تسلمت المحافظة المشروع بشكل نهائي من الشركة المنفذة بعد تلافي جميع الملاحظات الفنية والإدارية التي أقرتها اللجان المختصة، وذلك ضماناً لأعلى معايير سلامة المواطنين، وحفاظاً على المال العام، وضمان استدامة الكورنيش بالمظهر الحضاري الذي يليق بأهالي المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أنه سيشهد فعاليات الافتتاح الرسمي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيجري جولة تفقدية بموقع الكورنيش لمشاركة المواطنين فرحة العيد والوقوف على انتظام سير الخدمات وحركة التنزه بالممشى الجديد، والاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات ووسائل الراحة للزوار في أولى ساعات تشغيله الرسمية.

طفرة سياحية

وأضاف الببلاوي، أن هذه الخطوة تمثل طفرة سياحية وترفيهية كبرى على ضفاف النيل، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش على مساحة إجمالية شاسعة بلغت 79 ألفاً و251 مترًا مربعًا، ويمتد بطول 1400 متر على الجانب الشرقي للنيل، مما يمنحه إطلالة ساحرة ومساحة ممتدة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمواطنين خلال المواسم والأعياد الرسمية.

وتابع محافظ قنا،: وجرى تصميم المشروع ليكون مركزاً ترفيهياً واقتصادياً متكاملاً، حيث يتضمن مجموعة واسعة من المتنزهات والحدائق الخضراء، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والكافتيريات والأكشاك التجارية التي تقدم خدماتها للجمهور، كما تم تجهيز الكورنيش بأماكن جلوس مريحة وبرجولات خشبية وكراسي ممتدة على طول الممشى، إلى جانب توفير مبنى إداري مخصص للإشراف والمتابعة، ودورات مياه عامة مجهزة لخدمة المترددين على الموقع.

مرسى لاستقبال السفن

وأشار الببلاوي إلى أن الكورنيش الجديد يضم مراسي مخصصة لاستقبال السفن السياحية الكبرى، بالإضافة إلى مراسي للمراكب الشراعية واللانشات السريعة، مما يسهم في تعزيز حركة السياحة النيلية وربط المحافظة بالرحلات السياحية عبر نهر النيل، ليصبح الكورنيش واجهة حضارية متكاملة تجمع بين التنزه والاستثمار.

