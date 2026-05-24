غرق شابين فى نهر النيل بمنطقة قناطر نجع حمادي بقنا

لقى شابان مصرعهما غرقاً فى مياه نهر النيل بمنطقة قناطر نجع حمادى بمركز أبوتشت شمال قنا، وسط محاولات كثيفة من قبل الإنقاذ النهرى لانتشالهما.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شابين غرقاً فى مياه نهر النيل بمنطقة قناطر نجع حمادى.

تبين أن الشابين نزلا للسباحة والاستحمام مع آخرين فى مياه النيل، هرباً من حرارة الجو القاسية، إلا أنهما لم يتمكنا من السباحة وغرقا فى المياه.

من جانبها تكثف فرق الإنقاذ النهرى جهودها، لانتشال جثمانى الشابين الغارقين، وسط متابعة وتواجد لأجهزة الأمن، وتواجد مكثف للأهالى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.