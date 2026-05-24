محافظ قنا والقنصل الروسي يتفقدان عددا من المشروعات الاستثمارية والصناعية بالمحافظة

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يرافقه القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، ماكسيم ليتنفينوف، والوفد المرافق له، والذي ضم نيكيتا بيبلوغوسوف، ملحق القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بالغردقة، والمهندس رمزي حسين رزق، عضو مجلس الأعمال الروسي، عددا من المشروعات الاستثمارية والصناعية ومركز التدريب المهني بمحافظة قنا، وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين المصري والروسي.

مركز خدمات المستثمرين

واستهل المحافظ والقنصل الروسي، الجولة بتفقد مركز خدمات المستثمرين فرع قنا، حيث استمعا إلى شرح مفصل حول المركز الذي يضم مبنى إداريًا مكونًا من بدروم ودور أرضي ودور أول بمسطح يبلغ 1200 متر مربع للدور الواحد ويشمل أحدث الأنظمة والتجهيزات الحديثة، إلى جانب صالة استقبال وصالة خدمات المستثمرين التي تضم السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية.

وتضمنت الجولة، زيارة مركز التدريب المهني بمركز قفط، حيث تفقد محافظ قنا، والقنصل العام الروسي، عددًا من الورش التدريبية شملت ورش الخياطة والسباكة والتكييف والتبريد وورش اللحام والشدادات المعدنية، وذلك للاطلاع على برامج التدريب الفني والتأهيل المهني المقدمة للشباب بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وشملت الجولة بالمنطقة الحرة زيارة شركة متخصصة في تصنيع المراتب الحديثة، حيث استمع المحافظ والقنصل الروسي، إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج والطاقة التشغيلية للشركة وأحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع ومدى الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الموجهة للسوقين المحلي والتصديري.

خطوط الإنتاج

كما تفقد الجانبان شركة متخصصة في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاج ومشتقاته، حيث اطلعا على خطوط الإنتاج المختلفة وآليات التصنيع الحديثة المستخدمة داخل المصنع، إضافة إلى حجم الإنتاج وفرص التوسع المستقبلية بما يعكس التطور الصناعي الذي تشهده المنطقة الحرة بقفط في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي المنطقة الصناعية بقفط، تفقد المحافظ والقنصل الروسي، مصنع مطحن، حيث تابع الجانبان خطوط الإنتاج وآليات العمل داخل المصنع، واطلعا على حجم الإنتاج اليومي ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية بما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.

كما شملت الجولة زيارة مصنع لصناعة ودرفلة الحديد، حيث استمعا إلى شرح حول مراحل الإنتاج والطاقة التشغيلية للمصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع بما يسهم في توفير منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ودعم احتياجات السوق المحلي.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال الجولة حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين، من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية داخل مركز موحد، يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات الاستثمارية.

فيما أشاد القنصل العام الروسي، بما شاهده من تطور في البنية التحتية الاستثمارية والصناعية بمحافظة قنا، مؤكدًا أن ما لمسَه من تنظيم وتكامل في الخدمات المقدمة للمستثمرين يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للشراكات الدولية.

وأشار إلى أن محافظة قنا تمتلك مقومات واعدة في مجالات الصناعة والتدريب المهني بما يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والروسي خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أنه قد رافق محافظ قنا والوفد الروسي، خلال الجولة كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزي رضوان، مدير عام المنطقة الحرة، ومجدي خطاب، مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية بهو، ومحمد عدلي، مدير مركز خدمات المستثمرين، وعبد الحميد الغزالي، مدير مركز التدريب المهنى بقفط، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

