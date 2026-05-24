محافظ قنا يبحث مع القنصل العام الروسي آفاق التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع الدكتور ماكسيم ليتفينوف، القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية والثقافية بما يسهم في دعم العلاقات المصرية الروسية على المستوى المحلي وفتح آفاق جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان، مدير عام المنطقة الحرة بقفط، ومحمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، ومجدي خطاب، مدير المنطقة الصناعية بقفط، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية بهو، ومحمد عدلي، مدير مركز خدمة المستثمرين، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، فضلا عن الوفد المرافق للقنصل والذى ضم كلا من: نيكيتا بيلوعوسوف، الملحق القنصلي الروسي، والمهندس رمزي حسين رزق، عضو مجلس رجال الأعمال الروسي المصري.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتبادل الخبرات ودعم فرص الاستثمار إلى جانب بحث إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة تسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين المصري والروسي، وتبرز المقومات الحضارية والسياحية التي تتمتع بها محافظة قنا.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حرص المحافظة على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا، بما يعزز جهود التنمية ويدعم تبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الببلاوي، أمام الوفد الروسي ما تمتلكه المحافظة من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مشيرًا إلى المناطق الصناعية بنجع حمادي وقفط وما توفره من فرص استثمارية متنوعة، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.



القطاع الزراعي

وأوضح محافظ قنا أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم محاور التنمية بالمحافظة، حيث تعد زراعة قصب السكر من أبرز التوجهات الزراعية بقنا، فضلًا عن التوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية، ومشروعات التصنيع الزراعي، وفي مقدمتها مشروع تجفيف الطماطم والاستفادة من المحصول في الصناعات الغذائية بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

كما أشار محافظ قنا إلى اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، إلى جانب ما تشهده المحافظة من طفرة عمرانية وتنموية من خلال مدينة قنا الجديدة ومدينة قنا غرب، بما يدعم خطط التوسع العمراني والاستثماري بالمحافظة.



المقومات السياحية

كما استعرض محافظ قنا، المقومات السياحية التي تتمتع بها قنا، وعلى رأسها معبد دندرة، والعمل على ربطه بكورنيش النيل ومرسى المراكب السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وخلق مسارات جذب جديدة للزائرين، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يفتح المجال أمام المزيد من فرص التعاون والاستثمار مع الجانب الروسي في مختلف القطاعات.

فيما أعرب القنصل العام الروسي، عن سعادته بزيارة محافظة قنا، وبما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المحافظات المصرية خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.



عمق العلاقات المصرية الروسية

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية ويسهم في تحقيق مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات لخدمة أهداف التنمية ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.







