محافظات

إطلاق مبادرة "أبطال الطاقة" لدعم ثقافة ترشيد الاستهلاك بقنا

يوسف رجب

أطلق المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بقنا، مبادرة " أبطال الطاقة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجمع إعلام قنا، لدعم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، برعاية الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد".

تضمنت فعاليات إطلاق المبادرة التى استضافها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، حلقة نقاشية بعنوان "دور القادة فى دعم ثقافة ترشيد الاستهلاك"، بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد والطاقة، بحضور الدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقنا ومنسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة.

وأكد ياسر عبدالموجود، منسق المنتدى المحلى بقنا، أن حملة "تيراميد" تسعى إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بمنطقة البحر المتوسط، مستهدفة إنتاج تيراميد واحد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يسهم في تأمين احتياجات الطاقة ودعم جهود التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد". 

وأضاف منسق المنتدى المحلى للتنمية المستدامة، أن لقاء اليوم شهد إطلاق مبادرة "أبطال الطاقة"، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية ومبادرات مجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة. 

فيما استعرض يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، جهود الدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والاتجاه نحو الموارد المتجددة، مؤكدًا أن الحفاظ على الطاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد، وأن الاستهلاك غير الرشيد يؤدي إلى إهدار الموارد ويؤثر على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف مدير مجمع إعلام قنا، أن مجمع إعلام قنا نفذ العديد من الفعاليات بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة، حول القضايا البيئة المختلفة، ومن ضمنها دعم جهود التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة استثماراً للمزايا التى حبا الله به مصر، وأبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون من البلاد الرائدة فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأوضحت الدكتورة هدى السعدي، مقررة المجلس القومي للمرأة بقنا، بأن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك يأتي ضمن أولويات المجلس القومي للمرأة، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد، داعية إلى تبني المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة وترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع. 

واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أهمية دور القيادات المجتمعية في نشر الوعي بقضايا ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجددة من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها مبادرة "أبطال الطاقة"، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على الحفاظ على موارده للأجيال المقبلة.
 

