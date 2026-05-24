إصابة شابين حاولا النزول من القطار قبل توقفه فى محطة بقنا

أصيب شابان بإصابات متنوعة أثناء محاولتهما النزول من القطار قبل توقفه فى محطة الشنهورية بجراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شابين أثناء محاولتهما النزول من القطار قبل أن يتوقف بمحطة الشنهورية بمركز قوص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: هيثم محمد سعيد 24 عاما و محمود محمد 26 عاما، أثناء محاولتهما النزول قبل توقف القطار بالمحطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.