في ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله.. محافظ أسوان يتابع افتتاح مسجد التقوى بحاجر إدفو

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المهندس شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لحضور افتتاح مسجد التقوى بمنطقة حاجر إدفو، وذلك بالتنسيق مع مديرية أوقاف أسوان، فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار بيوت الله، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى للمساجد.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله، وما تشهده المساجد من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

افتتاح مسجد التقوى بحاجر إدفو

شهد افتتاح المسجد النائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور محمود عبد الرحيم نائباً عن الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ أحمد عابد مدير إدارة أوقاف إدفو أول، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة، وسط أجواء إيمانية تعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله.

"الرفق.. بناء للإنسان وعمران للأوطان".. عنوان خطبة الجمعة

وألقى الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، خطبة الجمعة بعنوان "الرفق... بناءٌ للإنسان وعمرانٌ للأوطان"، مؤكدًا أن الرفق خلق أصيل دعا إليه الإسلام فى مختلف المعاملات، وأنه يمثل أحد أهم ركائز بناء الإنسان، وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والتعاون، بما يسهم فى تحقيق التماسك المجتمعى ودعم مسيرة التنمية.

استمرار خطة إعمار المساجد بأسوان

وأكدت محافظة أسوان استمرار التعاون مع مديرية الأوقاف فى تنفيذ خطة التوسع فى افتتاح المساجد الجديدة ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بما يوفر دور عبادة لائقة للمواطنين، ويسهم فى نشر الفكر الوسطى المستنير وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

رسالة وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان

وتؤكد وزارة الأوقاف ومحافظة أسوان أن رسالة إعمار بيوت الله لا تقتصر على تشييد المساجد وتطويرها، وإنما تمتد إلى إعمارها بالذكر والعلم والدعوة، وبناء الإنسان على أسس من الوسطية والاعتدال، وغرس قيم الرحمة والتسامح والانتماء الوطنى، بما يعزز الوعى المجتمعى، ويدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، وأن المسجد سيظل منارةً للعلم والإيمان، ومركزًا لنشر الفكر الوسطى المستنير وخدمة المجتمع.