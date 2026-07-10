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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. جهود متنوعة لوحدة تكافؤ الفرص لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكي، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن، لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال.

ويأتى ذلك في ضوء مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

تنفيذ مبادرة "بداية إنتاج" لدعم ريادة الأعمال والتمكين الإقتصادى: 

نفذت وحدة تكافؤ الفرص فعاليات مبادرة "بداية إنتاج" لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بقاعة الوحدة المحلية لمدينة أسوان، تحت إشراف العميد أحمد صلاح رئيس المدينة، وبالتعاون مع جمعية أهداف ورسالة للتنمية المستدامة، وذلك بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم العمل الحر، وتنمية مهارات المرأة وذوى الإعاقة فى تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى توفير فرص العمل، وتحقيق الإستقلال الإقتصادى، ورفع مستوى المعيشة، تنفيذاً لتوجهات الدولة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة: 

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى ندوة توعوية بعنوان "تمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة" بقرية الشطب. 

كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل ندوة توعوية بعنوان "التمكين الإقتصادى للمرأة وتنمية المشروعات الصغيرة"، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أهم أدوات التمكين الإقتصادى، مع استعراض فرص الدعم والتمويل وآليات التسويق والإدارة بما يحقق استدامة المشروعات ونجاحها.

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة: 

نظمت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء ندوة توعوية بعنوان "المرأة وصناعة القرار.. مشاركة فعالة"، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمدينة كلابشة، بهدف رفع وعى المرأة بأهمية المشاركة فى صنع القرار، وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تأهيل رواد الأعمال وتعزيز مهارات إدارة المشروعات: 

إستهدفت ورش العمل الخاصة بريادة الأعمال مراجعة أهم الموضوعات التى تم تناولها خلال اليوم الأول، مع شرح آليات البيع والتسويق، وكيفية إعداد دراسات الجدوى، وتحديد نموذج العمل وخطة المشروع، بما يضمن نجاح المشروعات واستدامتها، كما تضمنت جلسات حوارية تفاعلية ناقش خلالها المشاركون تجاربهم العملية، والتحديات التى تواجههم، وسبل التغلب عليها من خلال تبادل الخبرات وطرح الحلول العملية، بما يسهم فى بناء مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ والنمو.

تأتى هذه الأنشطة والفعاليات فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان لدعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، ورفع الوعى بالتمكين الإقتصادى والمشاركة المجتمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

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