بعد احتجازه لساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام.

واعترض جنود الاحتلال الشيخ محمد حسين أثناء وجوده عند أحد بوابات المسجد الأقصى، قبل أن يقتادوه إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لهم في مدينة القدس المحتلة.

الإفراج عن الشيخ حسين بعد ساعات من الاحتجاز

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ محمد حسين بعد ساعات من احتجازه، قبل أن تسلمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الشخصيات الدينية والوطنية والمرابطين في مدينة القدس.

762 قرار إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى خلال 2026

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث أصدرت 762 قرار إبعاد خلال النصف الأول من عام 2026، استهدفت بشكل رئيسي المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

وشملت قرارات الإبعاد عددًا من المرابطين وحراس المسجد الأقصى، إلى جانب الأسرى المحررين والصحفيين والنشطاء، بالإضافة إلى شيوخ وأئمة المسجد الأقصى وموظفيه.