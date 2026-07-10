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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات هاتف iPhone 18 Pro Max الأثقل في تاريخ أبل

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت تقارير هندسية ولوجستية مسربة من قلب خطوط الإمداد التابعة لعملاق التقنية الأمريكي "أبل" عن تغييرات عتادية غير مسبوقة ستطرأ على هاتفها الرائد القادم. 

وأكد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "9to5Mac" التقني العالمي لعام 2026، أن هاتف "iPhone 18 Pro Max" المنتظر سيسجل قفزة تاريخية في الوزن الإجمالي ليصبح الهاتف الأثقل والأكثر سمكاً الذي تنتجه الشركة منذ سنوات، صامتاً ومن قلب غرف التطوير الفيزيائي بوادي السيليكون لتعويض التراجع البرمجي بطفرة في استدامة الطاقة.

تفكيك المعمارية الكيميائية 

تستهدف السياسة الهندسية الجديدة لأبل سحق مشكلات نفاد الطاقة طوال فترات المعالجة الكثيفة عبر تزويد الهاتف ببطارية عملاقة هي الأكبر في تاريخها.

وتمنح البيانات والوثائق اللوجستية المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن سعة البطارية ستقفز لتصل إلى نحو 5500 مللي أمبير، وهو ما سيتسبب في زيادة الوزن الفيزيائي للـ "برو ماكس" ليصل إلى 240 جراماً، بنسبة زيادة ملحوظة تعيد للأذهان الأوزان القياسية لإصدارات "آيفون 13 و14 برو ماكس" التاريخية قبل اعتماد خامات التيتانيوم والألومنيوم الحالية.

بروتوكولات الأداء الحراري

تمنح أبل اللوحة الأم وهيكل الهاتف المحدث، الذي ستبلغ سماكته حوالي 9 ملم، خطوط دفاع برمجية فائقة التطور تتولى أتمتة تصريف التيارات الحرارية الناتجة عن شحن هذا العتاد الضخم. 

وحرص مبرمجو النواة لعام 2026 على تهيئة شفرات نظام متطورة تنظم دفقات الطاقة في أجزاء من الثانية أثناء تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، مما يحمي المعالج المركزي للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائيات خلايا الطاقة من النزيف عتادياً.

تحولات استشرافية 

تفتح الكواليس المسربة لحجم الشحنات وبنية المحمول القادم آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ووكلاء التوزيع في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن التضحية بنحافة الهاتف وخفته لصالح طاقة البطارية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية واستقرار حملاتهم بالأسواق المحلية بوجود عتاد صلب يستمر في العمل الشاق طوال اليوم وبدون أي تعقيد واجهي.

iPhone 18 Pro Max iPhone iPhone 18 أبل

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