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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف سعة بطارية "iPhone Air 2" المنتظر.. طفرة هندسية لتحدي النحافة الفائقة

iPhone Air 2
iPhone Air 2

كشفت أحدث التقارير الفنية المسربة من داخل سلاسل توريد العملاق الأمريكي "أبل" عن تفاصيل برمجية وعتادية بالغة الأهمية تخص الجيل القادم من هواتفها الذكية. 

وسلط تقرير استقصائي نشره موقع "ماك رومرز" (MacRumors) العالمي اليوم، السابع من يوليو لعام 2026، الضوء على سعة بطارية هاتف "iPhone Air 2" المرتقب، مؤكداً اعتزام الشركة تزويده ببطارية تبلغ سعتها 3500 مللي أمبير، صامتاً ومن قلب غرف التطوير الفيزيائي بوادي السيليكون.

تفكيك المعمارية الكيميائية لـ “iPhone Air 2”

تستهدف المعمارية البرمجية والهندسية المطورة لهذا الإصدار النحيف سحق المعادلة الصعبة بين خفة الوزن الفيزيائي واستدامة التشغيل اليومي. 

وتمنح البيانات اللوجستية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن دمج سعة 3500 مللي أمبير داخل هيكل فائق النحافة يمثل طفرة برمجية وميكانيكية بنسبة كفاءة واجهية بلغت 100% مقارنة بالنسخ التجريبية الأولى، مما يتيح تسييل مهام نظام iOS بسلاسة تامة ودون إرهاق حركي للمستخدمين.

بروتوكولات تقنين الموارد 

تمنح أبل اللوحة الأم المصغرة للجهاز خطوط دفاع برمجية معاصرة تتكامل مع رقاقات النواة المستحدثة لتنظيم الفولتية. 

وحرص مبرمجو السوفت وير على تهيئة أكواد مخصصة تتولى أتمتة ترشيد الموارد الخلفية في أجزاء من الثانية فور رصد أي تصاعد حراري، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون كيميائيات خلايا الطاقة من النزيف عتادياً طوال ساعات الاستخدام الشاق.

ترقب استهلاكي حاد يسيطر 

تفتح الكواليس اللوجستية المسربة للبطارية المحدثة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز الصيانة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن الوصول إلى سعة تشغيلية ممتدة في تصميم نحيف يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة واستقرار العتاد وبدون أي تعقيد.

iPhone Air 2 iPhone iOS

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