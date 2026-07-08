انقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة في الكويت بعد خروج خطوط عن الخدمة

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الأربعاء عن انقطاع واسع للكهرباء في عدد من المناطق بالدولة الخليجية بعد خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة.

وأكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ‏في الكويت خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية مما أدى لانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد، وفقا لما أفادت به صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوضح وزارة الكهرباء الكويتية أن فرق الطوارئ باشرت عملها تفعيلاً لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع، والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

‏ودعت وزارة الكهرباء الكويتية المواطنين والمقيمين الكرام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.