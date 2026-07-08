راسي في السما .. أحمد شوبير يُوجّه رسالة مُؤثرة لنجله بعد وداع كأس العالم 2026

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، بعد تألقه في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية لنجله مصطفى شوبير: “مني شخصيًا رسالة أب لابن.. أنا يا ابني فخور جدًا بيك، وسعيد جدًا ورأسي في السما بسبب مستواك”.

وحظي الحارس مصطفى شوبير بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما دخل قائمة تاريخية نادرة بفضل تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2026، إثر تصديه لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من المونديال.

وجاء منشور فيفا عبر فيسبوك كالآتي: إنجاز يُكتب بحروف من ذهب لمصطفى شوبير، رابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدّى لركلتي جزاء في نسخة واحدة .