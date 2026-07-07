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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وداع المونديال.. عمرو سلامة: لازم نحتفل باللاعبين وحسام حسن

عمرو سلامة
عمرو سلامة
قاسم

حرص المخرج عمرو سلامة على دعم المنتخب المصري عقب خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
 

وأشاد سلامة بالأداء الذي قدمه المنتخب، مؤكدًا أن المشاركة الحالية تُعد الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "برافو.. أكبر إنجاز في تاريخنا، وخروج منطقي وواقعي حتى لو كان بسيناريو كابوسي. لازم نحتفل ونحتفي باللاعيبة وحسام حسن كما لم نحتفل بالمنتخب من قبل."

وأضاف: "كفاية إننا كنا ند، وخلّينا ميسي يعيط قبل ما نخرج.

سيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.

وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.

ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.

المنتخب المصري كأس العالم عمرو سلامة

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