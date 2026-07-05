ردت شركة أبل الأمريكية العملاقة ببيان قانوني وتفنيد فني صارم على الدعوى القضائية الجماعية التي رفعها عدد من منشئي المحتوى على منصة "يوتيوب".

وأبرز تقرير قضائي موسع نشره موقع "ماك رثيمرز" (MacRumors) التقني العالمي لعام 2026، كواليس دفاع الشركة الفيدرالي بعد اتهامها بالاستغلال غير القانوني للنصوص والترجمات المرئية الخاصة بمقاطع الفيديو لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Apple Intelligence) صامتاً وبدون إذن مسبق.

تفكيك الموقف القانوني لأبل

تستهدف الاستراتيجية الدفاعية لعملاق وادي السيليكون دحض الادعاءات التي تزعم اختراق طبقات حماية الملكية الفكرية لصناع الفيديو.

وتمنح المذكرات القانونية المقدمة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن أبل لم تقم بسحب البيانات الفيزيائية من سيرفرات يوتيوب بشكل مباشر، بل اعتمدت على مجموعات بيانات مفتوحة المصدر (Open-Source Datasets) متاح استخدامها أكاديمياً وبحثياً بنسبة امتثال برمجية بلغت 100%، مما يسقط فرَضية الانتهاك العمدي للهوية الرقمية للمدعين.

بروتوكولات فحص الأكواد

تمنح أبل خوارزميات التوليد الرقمي رقع سوفت وير معاصرة وفائقة الذكاء لتصفية وتنقية البيانات المستخدمة في التغذية العصبية.

وحرص مبرمجو الشفرات النواتية بالشركة على تهيئة فلاتر برمجية تتولى أتمتة استبعاد المواد المحمية بحقوق النشر في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي والمخازن السحابية من السخونة المفرطة اللحظية التي قد تنتج عن عمليات الفحص والتدقيق التكرارية الكثيفة، ويمنع النزيف الحراري عتادياً طوال ليل المعالجة.

ترقب حاد يسيطر

تفتح الكواليس القضائية لملف الذكاء الاصطناعي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها رواد الأعمال الرقميون في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن حسم هذه القضية يمثل خطاً فاصلاً تترقبه فئات الشباب المستقلين، واليوتيوبرز، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون استدامة أرباحهم بتأمين نتاجهم الإبداعي، تطلعاً لإدارة وتسييل مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.