قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدية من قلب غزة ورسالة مؤثرة .. بورتريه لحسام حسن يشعل تفاعل الجماهير العربية|شاهد
باسم مرسي: محصلش أني تمنيت فوز أستراليا على مصر.. وهاتوا فيديو واحد ليا
وسط حالة من الحزن الشديد .. تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة في حادث صحراوي المنيا
الحسم مؤجل إلى الشوط الثاني في مواجهة فرنسا وباراجواي
خبير استراتيجي: رسائل الرئيس السيسي أكدت حسم مصر في حماية مقدرات الدولة
أحمد موسى: إحنا أبطال وكتبنا التاريخ وواثقين إن منتخب مصر هيتأهل لدور الـ 8 بالمونديال
أسعار الذهب في الإمارات .. عيار 24 بـ 503 دراهم
كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏
اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة البلاغة
سهام صالح: لا أستبعد فوز مصر على الأرجنتين والتأهل بعيدًا في المونديال
بعثة منتخب مصر تصل أتلانتا بعد رحلة طيران لمدة ساعتين استعدادًا لمواجهة الأرجنتين | صور
مسئول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس والاستيلاء على الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تعقب رسمياً على دعوى صناع محتوى "يوتيوب" بشأن انتهاك بيانات الذكاء الاصطناعي

أبل
أبل
احمد الشريف

ردت شركة أبل الأمريكية العملاقة ببيان قانوني وتفنيد فني صارم على الدعوى القضائية الجماعية التي رفعها عدد من منشئي المحتوى على منصة "يوتيوب".

وأبرز تقرير قضائي موسع نشره موقع "ماك رثيمرز" (MacRumors) التقني العالمي لعام 2026، كواليس دفاع الشركة الفيدرالي بعد اتهامها بالاستغلال غير القانوني للنصوص والترجمات المرئية الخاصة بمقاطع الفيديو لتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Apple Intelligence) صامتاً وبدون إذن مسبق.

تفكيك الموقف القانوني لأبل  

تستهدف الاستراتيجية الدفاعية لعملاق وادي السيليكون دحض الادعاءات التي تزعم اختراق طبقات حماية الملكية الفكرية لصناع الفيديو.  

وتمنح المذكرات القانونية المقدمة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن أبل لم تقم بسحب البيانات الفيزيائية من سيرفرات يوتيوب بشكل مباشر، بل اعتمدت على مجموعات بيانات مفتوحة المصدر (Open-Source Datasets) متاح استخدامها أكاديمياً وبحثياً بنسبة امتثال برمجية بلغت 100%، مما يسقط فرَضية الانتهاك العمدي للهوية الرقمية للمدعين.

بروتوكولات فحص الأكواد  

تمنح أبل خوارزميات التوليد الرقمي رقع سوفت وير معاصرة وفائقة الذكاء لتصفية وتنقية البيانات المستخدمة في التغذية العصبية. 

وحرص مبرمجو الشفرات النواتية بالشركة على تهيئة فلاتر برمجية تتولى أتمتة استبعاد المواد المحمية بحقوق النشر في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي والمخازن السحابية من السخونة المفرطة اللحظية التي قد تنتج عن عمليات الفحص والتدقيق التكرارية الكثيفة، ويمنع النزيف الحراري عتادياً طوال ليل المعالجة.

ترقب حاد يسيطر   

تفتح الكواليس القضائية لملف الذكاء الاصطناعي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها رواد الأعمال الرقميون في مصر لعام 2026.   

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن حسم هذه القضية يمثل خطاً فاصلاً تترقبه فئات الشباب المستقلين، واليوتيوبرز، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون استدامة أرباحهم بتأمين نتاجهم الإبداعي، تطلعاً لإدارة وتسييل مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

أبل يوتيوب الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

صورة أرشيفية

ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل بدأت الزيادة؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

ترشيحاتنا

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور

​لرفع كفاءة الخدمات.. حملات تطوير موسعة ورصف للشوارع الرئيسية في بولاق الدكرور

جانب من الحدث

استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد

ترعة

العثور على جثة مجهولة في ترعة المرصفاوية بالقليوبية

بالصور

كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏

بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن

تكهنات غريبة عن مبابي.. وهذه أبرز الخرافات عن حبوب الوجه

مبابي
مبابي
مبابي

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد