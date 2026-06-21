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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"أبل" تعجز تماماً عن إصلاح ثغرة أمنية مدمرة مدمجة بـ "عتاد" هواتف آيفون

أبل
أبل
احمد الشريف

فجّر خبراء الأمن الرقمي لعام 2026 مفاجأة أمنية مدمرة باكتشاف ثغرة برمجية مستعصية وغير قابلة للإصلاح تضرب البنية الهندسية والعتادية لعدة أجيال متعاقبة من هواتف آيفون.

وأوضح التقرير الاستقصائي أن الخلل الفني يقع في عمق شريحة ذاكرة الإقلاع الأساسية التي يصعب تعديل أكوادها عبر التحديثات الهوائية التقليدية، مما وضع الكيان الأمريكي في موقف محرج كشفت فيه الأنظمة عن عجزها التام عن سد هذا الشق السيبراني من خلال السوفت وير.

تفكيك شفرة "البوت روم" وعجز الحلول البرمجية السحابية

أكدت البيانات الفنية المنشورة أن الثغرة تتركز مباشرة داخل ذاكرة القراءة فقط الخاصة بالإقلاع (Bootroom)، وهي الرقاقة الإلكترونية المسؤولة عن تشغيل الهاتف.

 وتمنح هذه الفجوة الهاردويرية للمخترقين ميزة النفاذ الفوري إلى النواة العميقة لنظام تشغيل "iOS" بنسبة اختراق كاملة بلغت 100%، دون أن تتمكن أبل من إرسال أي رقع تصحيحية رقمية لإغلاقها، نظراً لأن المشكلة تتعلق بالبنية الفيزيائية للمعالجات وليس شفرات السوفت وير المؤقتة.

طمأنة المستخدمين وبروتوكولات أتمتة الحماية من الهجمات السلكية

طمأنت شركة أبل الأمريكية جمهور مستهلكيها موضحة أن استغلال هذا العيب التقني يتطلب مجهوداً تشغيلياً معقداً واتصالاً سلكياً مباشراً بجسم الهاتف؛ وحرص مبرمجو الأنظمة على هندسة حزم أمان فرعية تتولى أتمتة مراقبة منافذ الشحن وتدقيق الهويات الرقمية في أجزاء من الثانية فور اقتران الهاتف بأي حاسوب خارجي، مما يحمي القطع الفنية والملفات الشخصية صامتاً ويمنع نزيف طاقة البطارية أو حدوث سخونة مفرطة لحظية للشاسيه.

ارتباك ترقبي حاد يضرب قطاع التجزئة وسوق المحمول بمصر

أثارت هذه الأنباء العاجلة حالة من الارتباك يتابعها وكلاء التوزيع ومحلات الهواتف الذكية في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن اكتشاف الثغرة يمثل جرس إنذار يتطلب وعياً حمائياً من المستخدمين والشباب المستقلين بمصر لحظر ربط هواتفهم بوصلات مجهولة، مؤكدين أن الموديلات الاقتصادية والمتوسطة للمنافسين بمعزل عن هذا التهديد، مما يمنح عشاق الاستقرار البرمجي فرصة لترتيب خياراتهم الشرائية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون تعقيد.

برهن هذا الخلل الهندسي المستعصي لعام 2026 على أن صدارة أسواق المحمول العالمية غادرت فخخ المباهاة بالميزات التوليدية والذكاء الاصطناعي لترتكز في عمق صيانة وحماية العتاد الأول؛ ومع استمرار الفحص السيبراني المستقل لتداعيات الأزمة، يستعد فضاء الاتصالات لمنعطف أمني مستدام يؤكد أن نضج البنية الصلبة وصيانة خصوصية المستهلك هما الحصن الدفاعي الأول لحسم ريادة الاقتصاد الرقمي.

أبل آيفون هواتف آيفون

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