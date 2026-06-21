ميزة قديمة تعود من جديد.. واتساب يختبر مفاجأة بصرية لمستخدمي آيفون

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة على أجهزة آيفون تضيف تأثيرات حركية إلى فقاعات الرسائل داخل المحادثات، في خطوة تعيد إحدى المزايا التي كانت قد أزيلت في تحديث سابق.

واتساب يختبر تأثيرات حركية جديدة لفقاعات الرسائل على هواتف آيفو

وظهرت الميزة ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام iOS المتاح عبر برنامج TestFlight التابع لشركة آبل، ووفقا لموقع WABetaInfo، يقدم التحديث تأثيرا حركيا جديدا يجعل ظهور الرسائل الواردة والصادرة داخل الدردشات أكثر سلاسة.

وبدلا من ظهور الرسائل بشكل فوري على الشاشة، ستظهر فقاعات الرسائل تدريجيا عبر تأثير التلاشي مع تكبير بسيط قبل استقرارها داخل المحادثة، ما يمنح واجهة الدردشة مظهرا أكثر انسيابية وتحسينا من الناحية البصرية.

وأضاف واتساب خيارا مخصصا يسمح للمستخدمين بإيقاف تأثيرات الرسوم المتحركة في حال الرغبة باستخدام تجربة أبسط. ويظهر الخيار ضمن الإعدادات Settings > الدردشات Chats > الرسوم المتحركة Animations، حيث يمكن التحكم في التأثيرات المختلفة.

وينضم إعداد الرسوم المتحركة الجديد إلى خيارات التحكم الحالية الخاصة بالرموز التعبيرية المتحركة والملصقات وملفات GIF، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص طريقة عمل التطبيق.

واتساب يختبر تأثيرات حركية جديدة لفقاعات الرسائل على هواتف آيفو

وكانت الميزة قد ظهرت للمرة الأولى في النسخة التجريبية من واتساب على نظام أندرويد خلال الأسبوع الماضي، قبل بدء اختبارها على أجهزة آيفون، وهو ما يشير إلى استعداد شركة ميتا لتوفيرها على كلا النظامين.

وحاليا، تقتصر الميزة على عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، كما هو الحال مع العديد من خصائص واتساب الاختبارية، قبل طرحها بشكل أوسع لجميع المستخدمين.

ولا يوجد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق تأثيرات الرسائل المتحركة في الإصدار العام، إلا أن بدء اختبارها على نظامي أندرويد وiOS قد يمهد لوصولها ضمن تحديث مستقبلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المراسلة عبر إضافات بسيطة على مستوى واجهة الاستخدام، مع توفير خيارات أكبر للتحكم في التخصيص وإمكانية الوصول.