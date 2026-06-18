قريبا في واتساب.. رسائل نصية تختفي بعد قراءتها مرة واحدة

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تطوير أدوات الخصوصية داخل منصته، حيث بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح إرسال الرسائل النصية بنظام "العرض مرة واحدة"، وذلك بعد توفيرها سابقا للصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية.

ووفقا لتقارير حديثة، يختبر تطبيق المراسلة حاليا ميزة تتيح إرسال رسائل نصية مختفية على أجهزة آيفون، وكما يوحي اسمها، تسمح هذه الميزة للمستلم بقراءة الرسالة مرة واحدة فقط قبل أن تحذف تلقائيا من المحادثة.

واتساب يختبر ميزة "العرض لمرة واحدة" للرسائل النصية على iOS

ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة الجديدة ضمن النسخة التجريبية iOS 26.24.10.16 المتاحة عبر الإصدار التجريبي TestFlight، تحت اسم “Send as view once”.

وللاستفادة من الميزة، يمكن للمستخدم بعد كتابة الرسالة الضغط مطولا على زر الإرسال، ثم اختيار خيار “الإرسال كرسالة للعرض مرة واحدة”، بحيث يمكن للمستلم قراءتها مرة واحدة فقط قبل أن تختفي تلقائيا.

وكان واتساب قد أتاح سابقا خاصية "العرض لمرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية، إلا أن إضافة الدعم للرسائل النصية تمثل توسعا جديدا في نطاق استخدام هذه الميزة داخل التطبيق.

العرض لمرة واحدة

وبحسب التقارير، ستدعم الخاصية الجديدة المحادثات الفردية والجماعية، لكنها لن تكون متاحة ضمن القنوات Channels، ولا تزال الميزة حاليا في مرحلة الاختبارات الداخلية، ولم يتم طرحها بعد لمستخدمي النسخ التجريبية العامة.

وتختلف هذه الخاصية عن ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء التي سبق الحديث عنها، إذ تسمح الأخيرة بحذف الرسائل بعد مرور فترة زمنية محددة، بينما تختفي رسائل "العرض لمرة واحدة" فور فتحها وقراءتها من قبل المستلم.

ومن المتوقع أن توفر الميزة خيارا إضافيا للمستخدمين الراغبين في مشاركة معلومات حساسة أو رسائل لا تستدعي الاحتفاظ بها ضمن سجل المحادثات.

ولتعزيز الخصوصية، سيمنع واتساب نسخ الرسائل أو إعادة توجيهها، إضافة إلى حظر التقاط لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة أثناء عرض الرسالة، ما يضمن وصول المحتوى إلى المستلم فقط دون إمكانية الاحتفاظ به أو مشاركته.

يذكر أن واتساب بدأ مؤخرا في دعم استخدام حسابات متعددة على أجهزة آيفون، كما أطلق اشتراك "WhatsApp Plus" الذي يركز على تخصيص تجربة الاستخدام من خلال السمات التصميمية والنغمات المخصصة ومزايا إضافية أخرى.