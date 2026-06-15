ميزة مرتقبة في واتساب.. إرسال الرسائل لاحقا بدون تدخل منك

تعمل منصة واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل على أجهزة آيفون، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد وقت وتاريخ إرسال الرسالة مسبقًا بدلًا من إرسالها بشكل فوري، مع دعم متوقع للدردشات الفردية والجماعية على حد سواء.

واتساب تتيح جدولة الرسائل على أجهزة آيفون

وبحسب تقارير صادرة عن موقع تتبع الميزات WABetaInfo، فإن ميزة واتساب الجديدة ستتيح للمستخدم إنشاء الرسالة ثم تحديد موعد إرسالها، ليقوم التطبيق بتخزينها وإرسالها تلقائيا في الوقت المحدد، كما يمكن للمستخدمين تعديل الرسائل المجدولة أو حذفها قبل موعد الإرسال دون إشعار الطرف الآخر.

ووفقا للتسريبات، يمكن الوصول إلى أداة الجدولة عبر الضغط المطول على زر الإرسال داخل المحادثة، حيث يظهر خيار تحديد وقت الإرسال، مع إمكانية جدولة الرسائل بدءا من 10 دقائق بعد الإنشاء وحتى أسبوعين كحد أقصى.

كما تعمل واتساب على تطوير قسم مخصص لعرض الرسائل المجدولة قيد الانتظار، إلى جانب مؤشرات داخل المحادثات تظهر وجود رسائل سيتم إرسالها لاحقا، ما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في إدارة الرسائل قبل إرسالها.

جدولة الرسائل على أجهزة آيفون

وتشير التقارير إلى أن الميزة ستدعم المجموعات أيضا، إلا أن الرسائل المجدولة ستصل فقط إلى الأعضاء الموجودين داخل المجموعة وقت إنشائها، بينما لن يتلقى الأعضاء المنضمون لاحقا الرسائل القديمة المجدولة مسبقا.

كما تختبر الشركة قيودا زمنية على الجدولة، بحيث يمكن تحديد وقت الإرسال بدءا من 10 دقائق بعد كتابة الرسالة وحتى 14 يوما في المستقبل.

وكانت الإصدارات السابقة من الميزة تركز على المحادثات الفردية فقط، إلا أن التطويرات الأخيرة تشير إلى توسيع نطاقها ليشمل المجموعات وتحسين تجربة الاستخدام بشكل عام.

ومن المتوقع أن تفيد هذه الميزة المستخدمين في جدولة التذكيرات والتهاني بالمناسبات والإعلانات المهمة، بالإضافة إلى تسهيل التواصل عبر مناطق زمنية مختلفة، خاصة وأن واتساب توفر بالفعل ميزة جدولة المكالمات عبر خاصية “Events”، لكنها لم تقدم حتى الآن خيارا مدمجا لجدولة الرسائل النصية.