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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم سمرة يعلق على الزلزال: كمل نوم عندك بصمة الصبح

باسم سمرة
باسم سمرة
علا محمد

علق الفنان باسم سمرة، علي الهزة الأرضية و "الزلزال" التى شعر بها عدد من المواطنين فى القاهرة والجيزة، بطريقة ساخرة عبر حسابه الرسمى .


وشارك باسم سمرة صورة له علي فيسبوك وعلق عليها قائلا: "ده زلزال عادى يا حبيب أخوك.. كمل نوم عندك بصمة الصبح ".

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر  شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

الفنان باسم سمرة الزلزال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المعهد القومي للبحوث سمرة

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