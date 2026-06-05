واتساب يطرح ميزة جديدة لتنظيم المحادثات على هواتف آيفون

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تهدف إلى تسهيل تنظيم المحادثات والتنقل بينها، وذلك ضمن إصدار التطبيق 26.21.74 لنظام iOS، حيث أصبحت الميزة متاحة تدريجيا لعدد من المستخدمين.

وتعد هذه الميزة امتدادا لتحديث سبق أن أطلقته شركة واتساب لمستخدمي نظام أندرويد، ففي السابق، كانت فلاتر المحادثات تظهر في شريط أفقي أعلى تبويب "الدردشات"، ما كان يتطلب من المستخدمين التمرير بين الفئات المختلفة.

ومع زيادة عدد الفلاتر المخصصة، أصبحت الواجهة أكثر ازدحاما وأقل سهولة في الاستخدام.

تحديث واتساب لنظام iOS يجلب فلاتر دردشة



ويوفر واتساب حاليا مجموعة من فلاتر المحادثات لتسهيل فرز الدردشات، تشمل فئات افتراضية مثل "المفضلة" و"غير المقروءة" و"المجموعات" و"المجتمعات"، إلى جانب إمكانية إنشاء قوائم مخصصة وفقا لتفضيلات المستخدم.

تحديث واتساب لنظام iOS يجلب فلاتر دردشة

وبحسب موقع WABetaInfo، يمنح التصميم الجديد المستخدمين تحكما أكبر في تحديد قوائم المحادثات التي تظهر ضمن الواجهة الرئيسية، إذ يمكن تثبيت الفلاتر الأكثر استخداما في الأعلى، بينما تنقل القوائم الأقل استخداما إلى قائمة منفصلة تحمل اسم "Filter"، ما يسهم في تقليل الفوضى البصرية وتحسين تجربة الاستخدام.

كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تخصيص الفلاتر الافتراضية في التطبيق، حيث كان بعض التصنيفات مثل "المفضلة" يظهر بشكل دائم حتى في حال عدم استخدامه، أما الآن، فيمكن نقل هذه الفلاتر إلى قائمة ثانوية، ما يجعل واجهة الدردشات أكثر تنظيما وتخصيصا.

ويتضمن التحديث أيضا فلترا جديدا باسم "Drafts"، يساعد المستخدمين على العثور بسرعة على المحادثات التي بدأوا كتابة رسائل فيها دون إرسالها، ورغم أن واتساب يميز هذه المحادثات حاليا بعلامة "Draft" باللون الأخضر، فإن الفلتر الجديد يجعل الوصول إليها واستكمالها أكثر سهولة.

وتشير التقارير إلى أن الميزة تطرح بالتزامن لمستخدمي التطبيق عبر متجر التطبيقات App Store وكذلك نسخة TestFlight التجريبية.

ومع ذلك، وكما هو معتاد في تحديثات واتساب، يتم إطلاق المزايا الجديدة على مراحل، ما يعني أن جميع المستخدمين لن يحصلوا عليها في الوقت نفسه.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن جدول زمني رسمي لإتاحة الميزة على نطاق أوسع، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى المزيد من مستخدمي آيفون خلال الأسابيع المقبلة.