قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
خالد الغندور يكشف موقف أشرف داري: عقد كامل ورحيل حر عن الأهلي
أصالة لـ تركي آل الشيخ: وجودك يصنع فارقاً في الفن العربي
عبد اللطيف: نسعى لأن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا خلال السنوات المقبلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
فتحي سند: منتخب مصر على الطريق الصحيح ويستحق الدعم قبل المونديال
مصر تتصدر مشهد كسوف القرن.. عامان يهزان سماء العالم| إيه الحكاية
الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي
هجوم على قرار الفيفا بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه في مباريات كأس العالم 2026
مفاجأة استخباراتية.. إسرائيل نشرت قوات عسكرية في أذربيجان وأرض الصومال قبل حرب إيران
تعرف على معلقي مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم عبر بي إن سبورتس
وزير التعليم العالي: معهد الكوزن المصري الياباني يجسد مستوى التعاون التكنولوجي المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يطرح ميزة جديدة لتنظيم المحادثات على هواتف آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تهدف إلى تسهيل تنظيم المحادثات والتنقل بينها، وذلك ضمن إصدار التطبيق 26.21.74 لنظام iOS، حيث أصبحت الميزة متاحة تدريجيا لعدد من المستخدمين.

وتعد هذه الميزة امتدادا لتحديث سبق أن أطلقته شركة واتساب لمستخدمي نظام أندرويد، ففي السابق، كانت فلاتر المحادثات تظهر في شريط أفقي أعلى تبويب "الدردشات"، ما كان يتطلب من المستخدمين التمرير بين الفئات المختلفة. 

ومع زيادة عدد الفلاتر المخصصة، أصبحت الواجهة أكثر ازدحاما وأقل سهولة في الاستخدام.

تحديث واتساب لنظام iOS يجلب فلاتر دردشة
 

ويوفر واتساب حاليا مجموعة من فلاتر المحادثات لتسهيل فرز الدردشات، تشمل فئات افتراضية مثل "المفضلة" و"غير المقروءة" و"المجموعات" و"المجتمعات"، إلى جانب إمكانية إنشاء قوائم مخصصة وفقا لتفضيلات المستخدم.

تحديث واتساب لنظام iOS يجلب فلاتر دردشة

وبحسب موقع WABetaInfo، يمنح التصميم الجديد المستخدمين تحكما أكبر في تحديد قوائم المحادثات التي تظهر ضمن الواجهة الرئيسية، إذ يمكن تثبيت الفلاتر الأكثر استخداما في الأعلى، بينما تنقل القوائم الأقل استخداما إلى قائمة منفصلة تحمل اسم "Filter"، ما يسهم في تقليل الفوضى البصرية وتحسين تجربة الاستخدام.

كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تخصيص الفلاتر الافتراضية في التطبيق، حيث كان بعض التصنيفات مثل "المفضلة" يظهر بشكل دائم حتى في حال عدم استخدامه، أما الآن، فيمكن نقل هذه الفلاتر إلى قائمة ثانوية، ما يجعل واجهة الدردشات أكثر تنظيما وتخصيصا.

ويتضمن التحديث أيضا فلترا جديدا باسم "Drafts"، يساعد المستخدمين على العثور بسرعة على المحادثات التي بدأوا كتابة رسائل فيها دون إرسالها، ورغم أن واتساب يميز هذه المحادثات حاليا بعلامة "Draft" باللون الأخضر، فإن الفلتر الجديد يجعل الوصول إليها واستكمالها أكثر سهولة.

وتشير التقارير إلى أن الميزة تطرح بالتزامن لمستخدمي التطبيق عبر متجر التطبيقات App Store وكذلك نسخة TestFlight التجريبية. 

ومع ذلك، وكما هو معتاد في تحديثات واتساب، يتم إطلاق المزايا الجديدة على مراحل، ما يعني أن جميع المستخدمين لن يحصلوا عليها في الوقت نفسه.

ولم تكشف واتساب حتى الآن عن جدول زمني رسمي لإتاحة الميزة على نطاق أوسع، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى المزيد من مستخدمي آيفون خلال الأسابيع المقبلة.

ميزة جديدة واتساب آيفون فلاتر المحادثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

بدل فاقد كارت الكهرباء

لاستخراج بدل فاقد كارت الكهرباء .. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: قرار الحكومة بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي يعزز الأمن الغذائي ويدعم الفلاح المصري

تعبيرية

برلمانية: استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش مشاكل الطلاق والعنف المجتمعي وتطوير المساجد ودور التحفيظ

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد