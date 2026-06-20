آبل تجهز مفاجأتها.. متى يمكنك شراء آيفون ألترا القابل للطي؟

رغم التقارير المتزايدة خلال الأشهر الماضية التي تحدثت عن تأجيل هاتف آيفون القابل للطي بسبب مشكلات إنتاجية، تشير معلومات جديدة إلى أن شركة آبل Apple، لا تعتزم تأخير إطلاق الجهاز، وأن خططها تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وبحسب تقرير جديد صادر عن مصدر معروف بعلاقاته الوثيقة بسلسلة التوريد الخاصة بـ آبل، فإن الهاتف المرتقب، الذي يشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، لا يواجه أي تأجيل رسمي حتى الآن، رغم وجود بعض التحديات الفنية المتعلقة بالمفصلة.

مشكلات في المفصلة دون تأثير على موعد الإطلاق

وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الأولية للهاتف القابل للطي عانت من أصوات اهتزاز أو صرير في المفصلة أثناء عملية الطي، إلا أن عمليات التطوير والإنتاج ما زالت مستمرة دون تغيير في خطط الإطلاق.

كما أكد المصدر أنه لم يتلق أي معلومات حول تأجيل الجهاز، لافتا إلى أن الشائعات الأخيرة ربما جاءت من جهات منافسة تسعى إلى تعزيز مبيعات هواتفها القابلة للطي.

آيفون القابل للطي

إطلاق متوقع في سبتمبر

إذا صحت هذه المعلومات، فمن المنتظر أن تكشف آبل عن هاتفها القابل للطي خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

في المقابل، تشير التسريبات إلى أن هاتفي iPhone 18 وiPhone Air 2، إلى جانب iPhone 18e، سيصلون إلى الأسواق خلال شهر مارس من العام المقبل.

مؤشرات داخل iOS تدعم اقتراب الإطلاق

وتعزز هذه التوقعات تقارير سابقة تحدثت عن اكتشاف خصائص داخل نظام iOS 27 مخصصة لدعم الهواتف القابلة للطي، بما في ذلك تحسينات للتعامل مع نسب العرض المختلفة للشاشات، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على اقتراب إطلاق أول آيفون قابل للطي.

سعر يتجاوز 2000 دولار

ورغم استمرار الغموض حول السعر الرسمي للهاتف، فإن معظم التسريبات تتفق على أن سعر الجهاز سيتجاوز حاجز 2000 دولار، ما يجعله من أغلى هواتف آبل على الإطلاق.

ويترقب مستخدمو آيفون منذ سنوات دخول آبل رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي، وسط توقعات بأن يترك الجهاز بصمة كبيرة في القطاع، كما حدث مع العديد من المنتجات التي أطلقتها الشركة في فئات جديدة من الأجهزة.