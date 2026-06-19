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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iPhone 18 Pro بـ1399 دولار.. زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت تقديرات حديثة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هاتف iPhone 18 Pro المرتقب قد يشهد زيادة كبيرة في سعره الأساسي، ليبدأ من نحو 1399 دولارا أو أكثر، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار شرائح الذاكرة والتخزين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، “تيم كوك”، قد أكد للصحيفة أن الشركة ليست بمنأى عن الزيادات الحادة في أسعار الرقائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات لا يزال قيد الدراسة، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع إطلاق الجيل الجديد من أجهزة آيفون المتوقع خلال سبتمبر المقبل.

توقعات بارتفاع سعر iPhone 18 Pro إلى 1399 دولارا أو أكثر 

واستندت تقديرات الصحيفة إلى تحليل داخلي بالتعاون مع شركة الأبحاث TechInsights، حيث رجحت أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1299 دولارا كحد أدنى، بينما يعد سعر 1399 دولارا أو أكثر السيناريو الأكثر ترجيحا.

ويمثل ذلك زيادة تتراوح بين 200 و300 دولار أو أكثر مقارنة بسعر iPhone 17 Pro الحالي، كما يتوقع أن ترتفع أسعار النسخ ذات السعات التخزينية الأكبر، إضافة إلى طرازي iPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra.

iPhone 18 Pro

وبحسب التحليل، فإن الزيادة المتوقعة تعود إلى ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين، إلى جانب تحسينات مرتقبة في نظام الكاميرات. 

وتشير بيانات TechInsights إلى أن هامش الربح الإجمالي لهاتف iPhone 17 Pro، الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا، يبلغ نحو 47%.

وللحفاظ على هامش ربح مماثل في iPhone 18 Pro، قد تضطر آبل إلى تسعيره عند نحو 1371 دولارا، إلا أن اعتماد الشركة على أسعار موحدة يجعل سعر 1299 دولارا خيارا واردا، مع هامش ربح يقترب من 44%.

في المقابل، أشار محلل سلسلة التوريد الشهير مينج-تشي كو إلى أن نظام الكاميرات الجديد المتوقع في الهاتف قد يرفع تكلفة التصنيع بنحو 50% مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما قد يدفع آبل إلى اعتماد سعر يبدأ من 1399 دولارا أو أكثر.

ومن المتوقع أن يحصل iPhone 18 Pro على ترقيات كبيرة في الكاميرات، لكنها ستأتي مع تكاليف مكونات أعلى بكثير من تلك المستخدمة في iPhone 17 Pro.

وفي حال انطلق سعر iPhone 18 Pro من 1299 أو 1399 دولارا، فمن المرجح أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max بفارق 100 دولار إضافية، بما يتماشى مع سياسة التسعير الحالية بين طرازي Pro وPro Max.

أما هاتف iPhone Ultra المرتقب، فقد يقترب سعره من 2000 دولار، وهو رقم قد يبدو أقل صدمة إذا ما تحققت الزيادات المتوقعة في أسعار سلسلة iPhone 18.

iPhone 18 Pro سعر iPhone 18 Pro زيادة أسعار آيفون سعر آيفون الجديد أسعار iPhone 18

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