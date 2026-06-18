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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي قد يجعل آيفون أغلى مما تتوقع.. وآبل تحذر

تيم كوك
تيم كوك

حذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة آبل، تيم كوك، من احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الشركة خلال الفترة المقبلة، في ظل الزيادة الحادة في تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين الناتجة عن الطلب المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسببت الطفرة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما بات يعرف بـ"RAMageddon"، وهو مصطلح يستخدم لوصف النقص الحاد في إمدادات شرائح الذاكرة حول العالم نتيجة الطلب غير المسبوق على العتاد الحاسوبي.

تيم كوك يحذر من ارتفاع أسعار أجهزة آبل بسبب أزمة عالمية في شرائح الذاكرة


وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد "تيم كوك" أن رفع الأسعار أصبح "أمرا لا مفر منه"، رغم محاولات آبل امتصاص الزيادات المتواصلة في تكاليف المكونات، والتي ارتفعت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ووصف الوضع الحالي بأنه "غير قابل للاستمرار".

ولم يحدد "تيم كوك" الأجهزة التي ستتأثر بالزيادات أو موعد تطبيقها، لكنه سبق أن حذر في شهر أبريل الماضي من أن ارتفاع تكاليف الذاكرة قد يؤثر في نتائج أعمال الشركة المستقبلية، كما أبدى الرئيس التنفيذي القادم للشركة، جون تيرنوس، مخاوف مماثلة خلال الفترة نفسها.

تيم كوك يحذر من ارتفاع أسعار أجهزة آبل بسبب أزمة عالمية في شرائح الذاكرة

ويرى خبراء في سوق الذاكرة أن هاتف آيفون سيكون من أكثر المنتجات عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، خاصة مع استعداد آبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها في سبتمبر المقبل، ما يمنحها فرصة لإعادة تسعير منتجاتها، وتشمل المنتجات الأخرى المعتمدة على شرائح الذاكرة والتخزين ساعات آبل الذكية، وأجهزة ماك، وآيباد، ونظارة Apple Vision Pro.

ولا تزال الزيادة المتوقعة في الأسعار غير واضحة، إلا أن شركة الأبحاث "TechInsights" قدرت أن آبل قد تحتاج إلى إضافة نحو 270 دولارا إلى سعر الإصدار القادم من هاتف iPhone Pro للحفاظ على هامش أرباحها الحالي، ويبدأ سعر هاتف iPhone 17 Pro حاليا من 1099 دولارا.

وفي المقابل، لم تحقق آبل حتى الآن استفادة كبيرة من طفرة الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، إذ تواجه ضغوطا متزايدة لتوضيح استراتيجيتها في هذا المجال.

وكانت الشركة قد دفعت في وقت سابق من العام الجاري تسوية بقيمة 250 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية تتعلق بإعلانات ووعود حول مزايا ذكاء اصطناعي لم يتم طرحها كما كان معلنا.

وشهد مؤتمر المطورين العالمي WWDC الذي عقدته الشركة هذا الشهر عرض عدد من التحديثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها تطوير المساعد الصوتي Siri، غير أن زيادة الاعتماد على المعالجة المحلية للذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة قد تعني حاجة أكبر إلى شرائح الذاكرة، وهو ما قد ينعكس في النهاية على المستهلكين عبر ارتفاع أسعار منتجات آبل.

سعر آيفون آبل ذكاء اصطناعي زيادة أسعار آيفون

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