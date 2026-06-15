آبل تفاجئ المستخدمين.. إنهاء دعم 16 جهازا في أكبر تحديث بتاريخها

أعلنت شركة آبل Apple، عن إنهاء الدعم البرمجي لعدد 16 جهازا مع إطلاق تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة هذا الخريف، في خطوة تعد من أوسع عمليات إيقاف الدعم في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن منصة Apple Watch التي شهدت أكبر موجة إقصاء في تاريخها.

وجاء الكشف عن هذه التغييرات بالتزامن مع الإعلان عن أنظمة آبل macOS 27 “Golden Gate”، وiPadOS 27، وtvOS 27، وwatchOS 27 خلال مؤتمر WWDC، حيث اتضح أن iOS 27 سيحافظ على نفس قائمة الأجهزة المدعومة دون استبعاد أي طراز جديد، وهو ما ينطبق أيضا على جهاز HomePod.

أكبر خسارة في دعم Apple Watch

شهدت ساعات Apple Watch التغيير الأبرز، حيث سيوقف تحديث watchOS 27 الدعم عن Series 6 وSeries 7 وSeries 8، بالإضافة إلى الجيل الأول من Apple Watch Ultra والجيل الثاني من Apple Watch SE.

ويتطلب النظام الجديد معالجات S9 أو S10، في حين كانت الإصدارات السابقة تدعم أجهزة أقدم وصولا إلى Series 6.

ويمثل هذا القرار واحدة من أكبر عمليات إنهاء الدعم في تاريخ Apple Watch، إذ يخرج عدة أجيال دفعة واحدة من قائمة التحديثات.

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تراجع واسع في دعم iPad

كما شملت التغييرات أجهزة iPad، حيث سيرفع iPadOS 27 الحد الأدنى للدعم إلى شريحة A14 Bionic أو معالجات M1، ما يؤدي إلى استبعاد خمسة أجهزة لا تزال تعمل على iPadOS 26، وهي:

- جهاز آيباد آير (الجيل الثالث)

- جهاز آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث)

- جهاز آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول)

- جهاز آيباد (الجيل الثامن)

- جهاز آيباد mini (الجيل الخامس)

وبالمقارنة، كان تحديث iPadOS 26 قد استبعد جهازا واحدا فقط، ما يعكس تشددا واضحا في متطلبات النظام الجديد.

نهاية حقبة إنتل على macOS

أما macOS 27 “Golden Gate”، فيعلن رسميا عن نهاية دعم أجهزة Mac العاملة بمعالجات إنتل، حيث يخرج آخر أربعة أجهزة متبقية من القائمة، وهي:

- جهاز MacBook Pro (2019 بحجم 16 بوصة)

- جهاز MacBook Pro (2020 بأربعة منافذ Thunderbolt 3)

- جهاز آي ماك (2020)

- جهاز ماك برو (2019)

وأكدت آبل سابقا أن macOS Tahoe سيكون آخر إصدار يدعم أجهزة إنتل، ليأتي macOS 27 ويؤكد الانتقال الكامل إلى معالجات Apple Silicon.

تغييرات محدودة في Apple TV

وشهد نظام tvOS 27 استبعاد جهازي Apple TV، وهما Apple TV HD إصدار 2015 وApple TV 4K الجيل الأول إصدار 2017، ليقتصر الدعم على الأجيال الأحدث فقط.

قائمة الأجهزة المتأثرة

تشمل الأجهزة التي ستفقد دعم التحديثات الجديدة هذا الخريف ما يلي:

- سلسلة Apple Watch Series 6 حتى Ultra الجيل الأول وSE الجيل الثاني

- مجموعة من أجهزة iPad القديمة مثل iPad Air 3 وiPad mini 5 وأجهزة iPad Pro الأقدم

- أجهزة Mac بمعالجات Intel من إصدارات 2019 و2020

بعض إصدارات Apple TV القديمة

ورغم توقف الدعم عن هذه الأجهزة، أكدت آبل استمرار توفير التحديثات الأمنية للإصدارات السابقة لفترة مؤقتة، فيما ستظل الميزات الجديدة حكرا على الأجهزة الأحدث. ومن المتوقع إطلاق الأنظمة الجديدة رسميا في سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة الاختبارات التجريبية.