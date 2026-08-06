إصابة شاب في اصطدام سيارتين نقل في المنشاة بسوهاج

أُصيب سائق في العقد الرابع من العمر؛ إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالمركبة الأخرى من الخلف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بدائرة مركز المنشاة، ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق في العقد الثاني من العمر، يقيم بدائرة مركز أسيوط، وسيارة نقل أخرى يقودها سائق في العقد الرابع من العمر، يقيم بدائرة مركز طما.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف، الأمر الذي أسفر عن وقوع الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة قائد السيارة الثانية بجروح متفرقة بالقدمين، إضافة إلى الاشتباه في إصابته بارتجاج بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

وبسؤال قائدي السيارتين، أيدا ما أسفر عنه الفحص، وأكدا أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة دون وجود شبهة جنائية أو خلافات بين الطرفين.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما كلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.