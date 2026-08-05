بتكلفة 7 ملايين جنيه .. إنشاء أول حمام سباحة مُتكامل بنادي طهطا في سوهاج | صور

في خطوة تُعد واحدة من أبرز الإنجازات الرياضية التي شهدتها مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، خلال السنوات الأخيرة، نجح نادي طهطا الرياضي في تحويل حلم طال انتظاره إلى واقع ملموس، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء حمام السباحة الجديد داخل النادي.

وذلك بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه، ليصبح المشروع أحد أهم الإضافات التي تعزز البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المدينة لممارسة رياضة السباحة واكتشاف المواهب الواعدة.

ماذا حدث؟

ولم يكن هذا المشروع وليد اللحظة، بل جاء ثمرة رحلة طويلة من العمل والتخطيط بدأت بفكرة آمن بها مجلس إدارة النادي، قبل أن تتحول إلى خطة تنفيذية شملت عقد العديد من الاجتماعات، وإعداد الدراسات الفنية والهندسية، والحصول على الموافقات والتصاريح الرسمية.

واعتماد الرسومات الهندسية، وصولًا إلى بدء التنفيذ على أرض الواقع، حتى خرج المشروع إلى النور ليصبح صرحًا رياضيًا يليق بتاريخ نادي طهطا العريق وطموحات أبنائه.

ويُجسد حمام السباحة الجديد رؤية النادي في تطوير منشآته الرياضية وفق أحدث المعايير، بما يساهم في توفير بيئة رياضية متكاملة للأعضاء، وخلق متنفس حضاري للشباب والأطفال، فضلًا عن دعم الأنشطة الرياضية المختلفة، وإعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والإقليمية، في ظل الاهتمام المتزايد بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المحافظة.

ويمثل المشروع إضافة نوعية للبنية الرياضية بمدينة طهطا، حيث يتيح لأول مرة فرصًا أكبر لتعليم السباحة وتنمية المهارات الرياضية، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لأعضاء النادي وأبناء المدينة، بما يعكس حرص إدارة النادي على مواكبة خطط التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتقدم نادي طهطا الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقديرًا لدعمه ومساندته المستمرة للمشروع، وإسهاماته في تذليل العقبات حتى يرى هذا الإنجاز النور، مؤكدًا أن ما تحقق جاء بفضل تضافر جهود جميع من ساهموا في تنفيذ المشروع، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الشباب والرياضة باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

وأكد النادي أن افتتاح حمام السباحة لا يمثل نهاية مسيرة التطوير، وإنما بداية لمرحلة جديدة من العمل والإنجاز، تستهدف استكمال تطوير المنشآت الرياضية والخدمية، بما يلبي تطلعات أعضاء النادي وجماهيره، ويعزز مكانته كأحد أعرق الأندية الرياضية بمحافظة سوهاج.