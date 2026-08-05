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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز جاهزية القوات.. مدير أمن سوهاج يفاجئ الخدمات الأمنية بمستشفى الجامعة

جانب من جولة مدير أمن سوهاج
جانب من جولة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، أجرى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مستشفى سوهاج الجامعي.

تأتي هذه الجولة للوقوف على مدى التزام القوات بتنفيذ المهام المكلفة بها، بما يضمن توفير مناخ آمن للمرضى والمترددين على المستشفى.

ماذا حدث؟

واستهل مدير أمن سوهاج جولته بالمرور على نقاط الارتكاز والأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط المستشفى، حيث اطمأن على الحالة الأمنية، وراجع خطط التأمين الموضوعة للتعامل مع مختلف المواقف، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة والاستعداد الدائم، خاصة أن المستشفى الجامعي يشهد كثافات كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

وخلال الجولة، تفقد اللواء أشرف عبدالمالك أماكن تمركز القوات، واستمع إلى شرح من القيادات الأمنية المشرفة على الخدمات حول آليات تنفيذ خطة التأمين، كما راجع دفاتر الأحوال ومدى التزام القوات بخطط الانتشار، مؤكدًا أهمية حسن معاملة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب الحزم في مواجهة أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على انتظام العمل داخل المستشفى.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الحفاظ على الانضباط والظهور بالمظهر اللائق لرجل الشرطة، والالتزام الكامل بالمهام المكلف بها كل فرد، مع اليقظة المستمرة في متابعة محيط المستشفى.

والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مواقف طارئة، بما يحقق سرعة الاستجابة ويحافظ على أمن وسلامة الجميع.

وأكد اللواء أشرف عبدالمالك أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات الأمنية، والتأكد من كفاءة الأداء ورفع معدلات الجاهزية.

بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين، خاصة في المنشآت الحيوية التي تشهد إقبالًا يوميًا من المترددين.

وفي ختام جولته، وجه مدير أمن سوهاج، الشكر للقوات على جهودها، مطالبًا ببذل المزيد من العمل والانضباط، والاستمرار في أداء الواجب الأمني بأعلى درجات الكفاءة، بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الشرطة ويعزز شعور المواطنين بالأمن والطمأنينة.

وأكد أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم القوات ميدانيًا وتوفير كل ما يلزم للارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل مختلف المنشآت الحيوية بالمحافظة.

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