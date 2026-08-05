أبناء العمومة.. مقـ..تل شاب وإصابة اثنين بمشاجرة دامية بساقلته في سوهاج

شهدت قرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، انتهت بمقتل شاب في مقتبل العمر وإصابة شخصين آخرين، وسط حالة من الحزن والارتباك بين أهالي القرية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعة للسيطرة على الموقف.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الجلاوية بدائرة مركز ساقلتة، أسفرت عن سقوط قتيل ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد أ. ع، 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري نافذ بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، كما أُصيب محمد ع. ع، 45 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، وأُصيب عماد ع. ا، 41 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بقرية الجلاوية، قبل أن تتطور بصورة مفاجئة، ما أسفر عن وقوع الضحايا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب الخلاف وظروف تطوره إلى هذا الحد.

وفرضت قوات الأمن حالة من التأمين بمحيط القرية، لمنع تجدد الاشتباكات أو وقوع أي أعمال عنف، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجمع التحريات وسماع أقوال الشهود.

وأخطرت الأجهزة الأمنية جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيق في الحادث، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال المناظرة والتشريح إذا تطلبت التحقيقات ذلك، مع استكمال التحريات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لضبط كل ما يتعلق بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القرى والمراكز بالمحافظة.