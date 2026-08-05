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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منها حالتان وفاة.. الوسط الفني يشهد أحداثا مؤسفة فى أسبوع

محمد هنيدي
محمد هنيدي
أحمد إبراهيم

شهد الوسط الفني خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحداث اللافتة، تصدرتها حالتا طلاق أثارتا اهتمام الجمهور، إلى جانب حالتي وفاة خيمتا بالحزن على الساحة الفنية، ونرصد فى التقرير التالي تفاصيل هذه الأحداث. 

وفاة شقيق محمد هنيدي 

رحل عن عالمنا الشقيق الأكبر الفنان محمد هنيدي -هشام- بالتزامن مع العرض الخاص لفيلم الجواهرجي. 

ويعرض حاليا للفنان محمد هنيدي فيلم الجواهرجي والذي يحظى باهتمام واسع من الجمهور، لكونه يعيد التعاون بين النجمين محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة سينمائية مشتركة بعد سنوات من الغياب، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للعمل، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي لدى الجمهور.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، وهم أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي كانت مشاركته واحدة من أبرز المحطات خلال رحلة إنتاج الفيلم.

ويحمل الفيلم توقيع الكاتب عمر طاهر، فيما يتولى إخراجه إسلام خيري، ويقدم قصة تدور في إطار اجتماعي كوميدي، تتناول العلاقات الزوجية وما تواجهه من تحديات مع مرور السنوات، وذلك من خلال مواقف مليئة بالمفارقات والكوميديا.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يقرران كسر حالة الروتين التي فرضت نفسها على حياتهما الزوجية، في محاولة لاستعادة الشغف وتجديد العلاقة بينهما، إلا أن هذه المحاولات تقودهما إلى سلسلة من المواقف غير المتوقعة، التي تتطور إلى أزمات ومفارقات كوميدية تكشف الكثير من التفاصيل الإنسانية داخل الأسرة.

ويعتمد العمل على تقديم فكرة اجتماعية قريبة من الواقع، لكن بأسلوب كوميدي خفيف، مستندًا إلى المواقف اليومية والشخصيات المتنوعة، مع التركيز على العلاقات الإنسانية والتحديات التي قد تواجه الأزواج في حياتهم، وهو ما يمنح الفيلم طابعًا يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.

كما يمثل الفيلم عودة منتظرة للتعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي، وهي العودة التي ينتظرها قطاع كبير من الجمهور، خاصة بعد النجاحات التي حققها الثنائي في أعمال سابقة، ما رفع سقف التوقعات بشأن «الجواهرجي» قبل طرحه رسميًا في دور العرض.

وفاة والد تامر حسني 

بينما رحل الفنان حسني شريف ، والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية. 

شريف حسني مطرب وممثل واسمه الكامل حسني شريف عباس فرغلي وبدأ نشاطه الفني منذ ستينيات القرن الماضي وشارك في الغناء والتمثيل، حيث قدم عددًا من الأغاني والأفلام ومن أشهر أغانيه "مين زيك مين" كما شارك في أفلام: مثل : لماذا أعيش؟ ،؟وجدعان حارتنا،والجوازة دي مش لازم تتم.

ابتعد شريف حسني عن الساحة الفنية بسبب ظروف صحية ثم سافر خارج مصر لسنوات طويلة ما أدى إلى ابتعاده عن الفن والأضواء.

وفي تلك الاوقات عاش تامر حسني بعيدًا عنه لسنوات بعد انفصال والديه لكن تامر أكد أن هذا لم يؤثر علي حبه له ، وأنه كان سببًا في اكتشاف موهبته الفنية. 

ورث تامر حسني منه حب الغناء ووصفه بأنه "مطرب عظيم" وقال إن نجاحه الفني يُعد استكمالًا للحلم الذي لم يتمكن والده من تحقيقه. 

ظهر مع نجله تامر في أداء أغنية "غربة" خلال لقاء تلفزيوني وهو من أندر ظهوراته الإعلامية ولاقت اللقطة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور. 

طلاق أحمد خالد صالح وهنادي مهنى 

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، طلاقه من زوجته الفنانة هنادي مهنا، اليوم الخميس 30 يوليو.

وكتب أحمد خالد صالح، عبر انستجرام: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميا.. وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها.

وأضاف أحمد خالد صالح: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا وقدر الله وما شاء فعل».

واختتم: «ونرجو من الجميع، وخصوصا الأصدقاء ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا وعدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر.. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا».

انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح 

بينما أعلن الفنان حمدي الميرغني منذ قليل عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح .

وكتب حمدي الميرغني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بعد أن استخرنا اللّٰه ، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل.

وأضاف :سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، وندعو اللّٰه أن يعوض كلًا منا خيرًا ، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة.

واختتم : شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين ابنتنا تمارا بعيداً عن قيل وقال ممن لا يراعون اللّٰه ، الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آَتٍ.

محمد هنيدي تامر حسني هنادي مهنا أحمد خالد صالح حمدي الميرغني

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