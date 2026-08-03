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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلاقان في أقل من أسبوع.. ماذا يحدث داخل الوسط الفني؟

طلاق أحمد خالد صالح من هنادي مهنا .. و حمدي الميرغني من إسراء عبد الفتاح
طلاق أحمد خالد صالح من هنادي مهنا .. و حمدي الميرغني من إسراء عبد الفتاح
ميرنا محمود

شهد الوسط الفني  واحدة من أكثر الفترات التي شهدت نهاية علاقات زوجية لنجومه، بعدما أعلن خلال أقل من أسبوع عن انفصال الفنان أحمد خالد صالح عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، ثم تبعه إعلان الفنان حمدي الميرغني انفصاله رسميا عن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، في خبرين أثارا تفاعلا واسعا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد أعلنا انتهاء زواجهما في بيان اتسم بالاحترام المتبادل، مؤكدين أن الانفصال تم بهدوء، مع الحفاظ على علاقة قائمة على التقدير.

ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى أعلن حمدي الميرغني منذ قليل عبر حسابه على "إنستجرام" انفصاله عن زوجته إسراء عبد الفتاح، موضحًا أن القرار جاء بعد استخارة الله وبعد رحلة طويلة جمعتهما، مطالبًا الجميع باحترام خصوصية الأسرة.

وأثارت الحالتان حالة من الجدل بين الجمهور، خاصة أن الثنائيين كانا من أبرز قصص الحب والزواج داخل الوسط الفني خلال السنوات الماضية، إذ ارتبط اسماهما بالاستقرار العائلي والظهور المتكرر معا في المناسبات العامة وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

طلاق أحمد خالد صالح وزوجته


وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، طلاقه من زوجته الفنانة هنادي مهنا، اليوم الخميس 30 يوليو.

وكتب أحمد خالد صالح، عبر انستجرام: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميا.. وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها.

وأضاف أحمد خالد صالح: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا وقدر الله وما شاء فعل».

واختتم: «ونرجو من الجميع، وخصوصا الأصدقاء ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا وعدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر.. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا».

أنفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح  

و أعلن الفنان حمدي الميرغني منذ قليل عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح .


وكتب حمدي الميرغني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بعد أن استخرنا اللّٰه ، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل.
 

وأضاف :سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، وندعو اللّٰه أن يعوض كلًا منا خيرًا ، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة.


واختتم : شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين ابنتنا تمارا بعيداً عن قيل وقال ممن لا يراعون اللّٰه ، الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آَتٍ.

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