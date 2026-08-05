طائرات دعائية تحمل بوستر حفل عمرو دياب في سماء العلمين.. ورسائل عن التذاكر تجذب الأنظار

شهدت سماء مدينة العلمين الجديدة تحليق طائرات دعائية تحمل بوستر حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة، في خطوة لافتة للترويج للحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطائرات وهي تجوب سماء المدينة، بينما حملت لافتات دعائية تضمنت رسالة: «لو شوفتها يبقى إنت محظوظ.. بياخدوا tickets حفلة عمرو دياب يوم الجمعة الجاية بلاش»، في إشارة إلى توزيع تذاكر مجانية على بعض المتواجدين.

وأثارت الفكرة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، الذين أشادوا بالأسلوب الدعائي المبتكر للحفل، مع تداول الفيديوهات والصور بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي



ويواصل الألبوم تحقيق حضور قوي على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، بالتزامن مع الإقبال الكبير على أغنياته التي تصدرت قوائم الاستماع وتفاعلات الجمهور.

وفي سياق متصل واصل كليب «لولا البنات» للنجم عمرو دياب تحقيق أرقام مميزة على منصة يوتيوب، بعدما دخل قائمة أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على مستوى العالم، محتلًا المركز الثاني عالميًا، خلف كليب «Dai Dai» للنجمة العالمية شاكيرا، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الهضبة الحافلة بالنجاحات.



وقد طرحت، تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في «يلا ساحل» كما يلي: (1300 جنيه لفئة Regular، 2500 جنيه لفئة Fan bit،10000 جنيه للخط الأمامي، 120000 جنيه الطاولة 6 مقاعد، 300000 جنيه الاستراحة 8 مقاعد).



ويحيي عمرو دياب، حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 7 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل.