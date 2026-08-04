محمد كريم يهنئ عمرو دياب على نجاح «حبيتك»: من أفضل ألبومات الصيف

حرص الفنان محمد كريم على تهنئة المطرب عمرو دياب بمناسبة النجاح الكبير الذي يحققه ألبومه الجديد «حبيتك»، مشيدًا بالأصداء الإيجابية التي حصدها منذ طرحه.



ونشر كريم، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بـ«الهضبة» من الساحل الشمالي، وعلّق عليها معربًا عن إعجابه بالألبوم، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أبرز وأفضل ألبومات صيف 2026، ومتمنيًا لعمرو دياب المزيد من النجاحات.



ويواصل الألبوم تحقيق حضور قوي على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، بالتزامن مع الإقبال الكبير على أغنياته التي تصدرت قوائم الاستماع وتفاعلات الجمهور.



وفي سياق متصل واصل كليب «لولا البنات» للنجم عمرو دياب تحقيق أرقام مميزة على منصة يوتيوب، بعدما دخل قائمة أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على مستوى العالم، محتلًا المركز الثاني عالميًا، خلف كليب «Dai Dai» للنجمة العالمية شاكيرا، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الهضبة الحافلة بالنجاحات.



وقد طرحت منصة Tellr، تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في «يلا ساحل» كما يلي: (1300 جنيه لفئة Regular، 2500 جنيه لفئة Fan bit،10000 جنيه للخط الأمامي، 120000 جنيه الطاولة 6 مقاعد، 300000 جنيه الاستراحة 8 مقاعد).



ويحيي عمرو دياب، حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 7 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان يلا ساحل.