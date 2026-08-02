قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا
6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
إحنا نرد ليه!.. إعلامي يكشف سبب تجاهل الزمالك لخطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تروي اللحظات الأخيرة: خرج لإطعام أطفاله وعاد في كفن
هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
فريق سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من سان جيرمان
وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الملحن نادر نور: عودتي للساحة الفنية جاءت بدعم المستشار تركي آل الشيخ والهضبة عمرو دياب

نادر نور
نادر نور
علا محمد

أعرب الملحن نادر نور، عن سعادته بالعودة إلى الساحة الفنية، مشيرًا إلى أن هذه العودة جاءت في قصة وصفها بالمميزة، كان من أبرز أبطالها المستشار تركي آل الشيخ والهضبة عمرو دياب.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار": «أنا مبسوط أولاً إن أنا مع حضرتك طبعًا، ومبسوط بمشاعرك الجميلة والبوست الجميل اللي أنا شفته من حضرتك، اللي عبرتِ فيه عن فرحتك برجوعي مع الهضبة في ألبومه، أسعدني جدًا جدًا جدًا الحقيقة».

واستعرض نادر نور أبرز محطات مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر، قائلاً: «فارس وعامر منيب وعمرو دياب ومحمد حماقي وخالد سليم، مطربين كتير مش عايز أنسى حد»، في إشارة إلى تنوع الأعمال التي قدّمها خلال مشواره الفني.

وأضاف أن قائمة الفنانين الذين لحن لهم امتدت أيضًا إلى لبنان، موضحًا: «في لبنان غنالي أمل حجازي وإليسا وفضل شاكر وإيوان ومجموعة شباب كتير جدًا... وباسكال مشعلاني، مش عايز أنسى حد لأن هما كتير جدًا وأعمال كتير جدًا»، مؤكدًا أن رصيده الفني يضم تعاونات واسعة مع نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

الملحن نادر نور نادر نور المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ عمرو دياب الهضبة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

ترشيحاتنا

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

الأرصاد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد