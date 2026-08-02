الملحن نادر نور: عودتي للساحة الفنية جاءت بدعم المستشار تركي آل الشيخ والهضبة عمرو دياب

أعرب الملحن نادر نور، عن سعادته بالعودة إلى الساحة الفنية، مشيرًا إلى أن هذه العودة جاءت في قصة وصفها بالمميزة، كان من أبرز أبطالها المستشار تركي آل الشيخ والهضبة عمرو دياب.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار": «أنا مبسوط أولاً إن أنا مع حضرتك طبعًا، ومبسوط بمشاعرك الجميلة والبوست الجميل اللي أنا شفته من حضرتك، اللي عبرتِ فيه عن فرحتك برجوعي مع الهضبة في ألبومه، أسعدني جدًا جدًا جدًا الحقيقة».

واستعرض نادر نور أبرز محطات مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر، قائلاً: «فارس وعامر منيب وعمرو دياب ومحمد حماقي وخالد سليم، مطربين كتير مش عايز أنسى حد»، في إشارة إلى تنوع الأعمال التي قدّمها خلال مشواره الفني.

وأضاف أن قائمة الفنانين الذين لحن لهم امتدت أيضًا إلى لبنان، موضحًا: «في لبنان غنالي أمل حجازي وإليسا وفضل شاكر وإيوان ومجموعة شباب كتير جدًا... وباسكال مشعلاني، مش عايز أنسى حد لأن هما كتير جدًا وأعمال كتير جدًا»، مؤكدًا أن رصيده الفني يضم تعاونات واسعة مع نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.