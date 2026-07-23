جبر خاطري.. نادر نور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد إشادته بأغنيته "حبيتك"

علق الملحن نادر نور، على إشادة المستشار تركى آل الشيخ، بأغنية «حبيتك» للنجم عمرو دياب، مؤكدا امتنانه الكبير لدعمه.

وكتب نادر نور عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: “وأنا فرحتى ما تتوصفش يا معالى المستشار، مهما شكرتك مش هوفيك حقك على إنسانيتك وجبرك لخاطري”.

نادر نور

وتصدر المطرب عمرو دياب تريند موقع إكس بعد دقائق من طرح ألبومه الجديد "حبيتك".

وتصدر هاشتاج (عمرو دياب لولا البنات) تريند اكس في إشارة للأغنية الإفتتاحية للألبوم والتي تحمل اسم "لولا البنات".

طرح النجم عمرو دياب أحدث ألبوماته "حبيتِك" وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك.