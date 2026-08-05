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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم وفاته من 3 سنوات.. أحدث ظهور لأحمد حلاوة في الجواهرجي

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة
أحمد البهى

على الرغم من وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، منذ ما يزيد على 3 سنوات، الا أن الجمهور فوجئ بظهوره في فيلم الجواهرجي، والذي طرح في السينمات خلال الايام الماضية. 

وكان الفيلم بدأ في تصويره عام 2022، ليتعرض بعدها الى سلسلة من التأجيلات، وخلال تلك الفترة توفي الفنان أحمد حلاوة. 

معلومات عن فيلم الجواهرجي

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، وهم أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي كانت مشاركته واحدة من أبرز المحطات خلال رحلة إنتاج الفيلم.

ويحمل الفيلم توقيع الكاتب عمر طاهر، فيما يتولى إخراجه إسلام خيري، ويقدم قصة تدور في إطار اجتماعي كوميدي، تتناول العلاقات الزوجية وما تواجهه من تحديات مع مرور السنوات، وذلك من خلال مواقف مليئة بالمفارقات والكوميديا.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يقرران كسر حالة الروتين التي فرضت نفسها على حياتهما الزوجية، في محاولة لاستعادة الشغف وتجديد العلاقة بينهما، إلا أن هذه المحاولات تقودهما إلى سلسلة من المواقف غير المتوقعة، التي تتطور إلى أزمات ومفارقات كوميدية تكشف الكثير من التفاصيل الإنسانية داخل الأسرة.

ويعتمد العمل على تقديم فكرة اجتماعية قريبة من الواقع، لكن بأسلوب كوميدي خفيف، مستندًا إلى المواقف اليومية والشخصيات المتنوعة، مع التركيز على العلاقات الإنسانية والتحديات التي قد تواجه الأزواج في حياتهم، وهو ما يمنح الفيلم طابعًا يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.

أحمد حلاوة الفنان أحمد حلاوة الجواهرجي

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