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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تهدد ملايين الأجهزة.. باحثون يكتشفون ثغرة أمنية مدمرة في هواتف آيفون

آيفون
آيفون
احمد الشريف

اكتشف باحثون خبراء في الأمن السيبراني ثغرة أمنية خطيرة وغير قابلة للإصلاح البرمجي مدمجة مباشرة في شفرات العتاد الصلب لعدة أجيال متعاقبة من هواتف "آيفون".

 وأكدت التقارير الفنية المنشورة لعام 2026، أن هذا الخلل الهيكلي يقع في ذاكرة القراءة فقط الخاصة بالإقلاع (Bootroom)، مما يمنح المخترقين فرصة ذهبية لكسر الحصانة البرمجية والوصول إلى أعمق مستويات نظام التشغيل دون إمكانية إغلاق هذا التهديد بواسطة التحديثات الهوائية التقليدية من شركة أبل.

تفكيك شفرات "البوت روم" 

تستهدف الثغرة المكتشفة تجاوز خطوط الدفاع العصبية التي طورتها الشركة الأمريكية لحماية الهوية الرقمية للمستهلكين.

وتمنح هذه الفجوة العتادية لعام 2026 القراصنة ميزة تنفيذ أكواد برمجية خبيثة صامتاً في مرحلة بدء تشغيل الهاتف، مما يتجاوز بروتوكولات الأمان الأساسية بنسبة نفاذ بلغت 100%، وسط تأكيدات من الباحثين بأن الخلل يرتبط ببنية الرقاقات الإلكترونية نفسها (Hardware)، وهو ما يجعل معالج الهاتف عاجزاً عن استقبال أي حظر أو رقعة تصحيحية رقمية لإنهاء الأزمة.

 صيانة الخصوصية

تمنع أبل التهديدات الشاملة عبر طمأنة المستخدمين بأن استغلال هذه الثغرة يتطلب خط اتصال سلكي مباشر بالهاتف ومجهود تشغيلي معقد.

وحرص مصممو الأنظمة المحدثة على هندسة حزم أمان فرعية تتولى أتمتة رصد أي محاولات مشبوهة للعبث بنواة نظام "iOS" فور التوصيل بكابل خارجي، مما يحمي القطع الهندسية الدقيقة والملفات الحساسة من الارتفاع الحراري أو الاستنزاف الطاقي، ويحافظ على بروتوكولات الخصوصية وصيانة الهويات الافتراضية من الابتزاز الرقمي.

ترقب أسواق المحمول بمصر

تفتح هذه الأنباء الأمنية الصادمة آفاقاً استهلاكية واستشرافية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير وأوساط الاتصالات في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الأمن السيبراني محلياً أن اكتشاف الثغرة يمثل جرس إنذار عاجل يحث المستخدمين والشباب المستقلين بمصر على حظر توصيل هواتفهم بحواسب مجهولة، مشيرين إلى أن هذا الخلل لن يؤثر على كفاءة الأجهزة الاقتصادية أو المتوسطة، لكنه يفرض وعياً حمائياً مبرمجاً لحماية المعاملات اليومية ومشاريع العمل الحر بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

ويبرهن رصد هذه الثغرة الدائمة في أجهزة الآيفون لعام 2026 على أن صدارة الشركات التقنية الكبرى لم تعد ترتبط بكثافة الميزات التوليدية والذكاء الاصطناعي، بل بمدى متانة البنية العتادية الأولى؛ ومع استمرار الباحثين في فحص تداعيات الخلل الفني، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف حمائي مستدام يؤكد أن نضج حلول الأمان الملموسة وصيانة استقرار الشفرات هما خط الدفاع الأول لحفظ ثقة المستهلك عالمياً.

آيفون الأمن السيبراني شركة أبل

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