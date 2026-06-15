قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي أندرويد.. تطبيقات لوحة مفاتيح شهيرة تضم ثغرات أمنية خطيرة

ثغرات أمنية خطيرة
ثغرات أمنية خطيرة
لمياء الياسين

اكتشف باحثون في مركز بلاك داك لأبحاث الأمن السيبراني ثغرات أمنية خطيرة في ثلاثة تطبيقات لوحة مفاتيح وفأرة لنظام أندرويد، وهي: Telepad وPC Keyboard وLazy Mouse، والتي تجاوز عدد مرات تحميلها مجتمعةً مليوني مرة. قد تسمح هذه الثغرات للمهاجمين عن بُعد بتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة أو اعتراض ضغطات المفاتيح، ولم يستجب مطورو هذه التطبيقات لمحاولات الكشف عنها.

تطبيقات لوحة المفاتيح

تطوير تطبيق ليس بالأمر البسيط، فهو لا يقتصر على مجرد ابتكار فكرة وكتابة الكود. صحيح أن هذا جزء من العملية، لكن الجزء الآخر هو ضمان خلو الكود من أي ثغرات أو نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها . وللأسف، يوجد عدد لا بأس به من هذه التطبيقات. فبحسب تقرير حديث صادر عن مركز بلاك داك لأبحاث الأمن السيبراني (CyRC)، تحتوي بعض تطبيقات لوحة المفاتيح على نظام أندرويد على ثغرات أمنية.
اكتشف باحثون بعض تطبيقات لوحة المفاتيح لنظام أندرويد التي تحتوي على ثغرات أمنية.
اكتشف الباحثون ثلاثة تطبيقات على الأقل لنظام أندرويد، من بينها تطبيقات لوحة المفاتيح، تشكل خطراً أمنياً . وتشمل هذه التطبيقات Telepad وPC Keyboard وLazy Mouse.

بالنسبة لمن لا يعرفون هذه التطبيقات، يقول الباحثون: " تطبيقات Lazy Mouse وTelepad وPC Keyboard هي تطبيقات لوحة مفاتيح وفأرة تتصل بخادم على جهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول، وترسل بيانات الفأرة ولوحة المفاتيح إلى الخادم ". وأضافوا أن النسختين المجانية والمدفوعة من هذه التطبيقات بلغ عدد مرات تحميلهما مجتمعتين أكثر من مليوني مرة.

سدّ الثغرات الأمنية


هذا يعني وجود احتمال أن تكون ملايين أجهزة أندرويد معرضة للخطر. فما هي مشاكل هذه التطبيقات؟ يقول الباحثون إنهم وجدوا "آليات مصادقة ضعيفة أو معدومة، ونقصًا في التفويض، وثغرات أمنية في الاتصالات". مع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة. فبينما احتوت هذه التطبيقات الثلاثة على ثغرات أمنية، لم يجد الباحثون طريقة واحدة لاستغلالها تعمل على جميعها.
الأمر المقلق هو أنه وفقًا لمركز أبحاث السوق القبرصي (CyRC)، لم يتلقوا أي رد من المطورين عند تواصلهم معهم. كما وجدوا أنه على الرغم من الاستخدام الواسع لهذه التطبيقات، إلا أنها لم تكن تخضع للصيانة.
تُعدّ هذه مشكلة لأنّ التطبيقات يجب تحديثها باستمرار لضمان سدّ الثغرات الأمنية، لا سيما مع اكتشاف ثغرات جديدة باستمرار. ولحسن الحظ، تُدرك جوجل هذه المشكلة.

مع أن هذا لا يرتبط تحديدًا بهذه التطبيقات الثلاثة، تعمل جوجل على ميزة في متجر بلاي تُنبه المستخدمين إلى التطبيقات القديمة أو المهجورة . ستُعلم هذه الميزة المستخدمين عند إزالة تطبيق ما وتوقفه عن تلقي التحديثات. هذا لا يعني بالضرورة أن جميع التطبيقات القديمة بها عيوب.

الأمن السيبراني ثغرات أمنية نظام أندرويد برمجية خبيثة لوحة المفاتيح لوحة مفاتيح أجهزة أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

عصير القصب

نقيب الفلاحين يحذر من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب: مادة محظورة في مصر وتغير اللون الطبيعي

واشنطن وطهران

خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مليئة بالغموض

الدكتور مصطفى مدبولي

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في أجنحة المعرض الطبي الأفريقي

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد