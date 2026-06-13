تقارير عن هجوم سيبراني يستهدف بنوكا إيرانية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" بوجود معلومات أولية تشير إلى تعرض عدد من البنوك الإيرانية لهجوم سيبراني، في أحدث حلقة من سلسلة التهديدات الإلكترونية التي تواجهها المؤسسات المالية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة. وحتى الآن لم تصدر السلطات الإيرانية أو البنك المركزي الإيراني بيانًا تفصيليًا يحدد حجم الأضرار أو الجهات المسؤولة عن الهجوم، بينما لا تزال التحقيقات الفنية جارية لتقييم مدى تأثيره على الخدمات المصرفية والبيانات المالية للعملاء.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد ملحوظ للحرب السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حذرت تقارير أمنية دولية من ارتفاع مخاطر الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالتوترات العسكرية والسياسية بين إيران وإسرائيل وحلفائهما.

وأشارت تحليلات أمنية حديثة إلى تزايد نشاط مجموعات القرصنة الإلكترونية المؤيدة لمختلف أطراف الصراع، بما في ذلك هجمات حجب الخدمة وتعطيل الأنظمة واختراق المواقع الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية.

وتُعد البنوك الإيرانية من أكثر المؤسسات تعرضًا للتهديدات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2024 تعرض القطاع المصرفي الإيراني لهجوم واسع النطاق نسب إلى مجموعة "IRLeaks"، وأدى إلى اضطرابات كبيرة في خدمات عدد من البنوك وتسريب بيانات مالية حساسة، ووُصف حينها بأنه من أكبر الهجمات الإلكترونية التي شهدتها إيران.

كما شهد عام 2025 و2026 حوادث مماثلة استهدفت بنوكًا إيرانية بارزة، من بينها بنك "سبه" وبنك "ملي"، حيث أدت بعض الهجمات إلى تعطل الخدمات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي لفترات متفاوتة. وأشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن بعض هذه العمليات نُسبت إلى مجموعات قرصنة معروفة بنشاطها ضد مؤسسات إيرانية، بينما نفت أو تحفظت السلطات الإيرانية في بعض الحالات على تأكيد أسباب الأعطال بشكل رسمي.

و يبقى القطاع المالي هدفًا رئيسيًا للهجمات الإلكترونية خلال فترات الأزمات، نظرًا لما يمثله من أهمية اقتصادية ورمزية. كما حذرت مؤسسات دولية متخصصة من احتمال استمرار استهداف الأنظمة المصرفية في المنطقة مع تصاعد المواجهات الإلكترونية بين الأطراف المتنازعة.