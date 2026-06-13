وزير دفاع باكستان: أمريكا وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب محادثات بينهما بوساطة باكستانية.

وأشاد آصف، في تصريح خاص أدلى به لقناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، اليوم "السبت"، بالدور الذي لعبته بلاده في الوساطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، منوها بأن العالم يقدر مساهمة باكستان في العملية الدبلوماسية.

ووصف آصف، هذا التطور بـ "الأمر غير المسبوق"، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها إسلام آباد ساعدت في تجنب الدمار والصراع بالمنطقة.

كان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، قال في وقت سابق اليوم، إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون الـ 24 ساعة المقبلة، مضيفا أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام فور إتمامه، على أن تليها محادثات فنية الأسبوع المقبل.