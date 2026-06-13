هجوم بقذيفة على ناقلة قبالة سواحل عُمان

تعرضت ناقلة لإصابة بقذيفة قبالة سواحل عُمان، إلا أنها واصلت إبحارها نحو ميناء وجهتها، بحسب ما أفادبه مركز تنسيق حركة النقل البحري التجاري التابع للبحرية الملكية البريطانية (UKMTO).

وجاء في إشعار صادر عن المركز: "تلقى UKMTO بلاغا عن حادث وقع على بعد ستة أميال بحرية شرق عُمان، حيث أفادت المعلومات بأن قذيفة مجهولة أصابت مقدمة الناقلة من جهة الميناء (اليسار)".

وحسب البيانات المتوفرة، لم يصب الطاقم بأذى، ولم يتم تسجيل أي ضرر بيئي. وتواصل الناقلة إبحارها إلى ميناء المقصد التالي". وقد صُنّف الحادث باعتباره "هجوما"، دون الكشف عن اسم الناقلة.