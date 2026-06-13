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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: قواتنا تحافظ على التفوق الاستراتيجي.. وهناك خطة لدمج المناطق الجديدة

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
موسكو أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تحافظ على تفوقها الاستراتيجي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وشدد بوتين، خلال اجتماع حول تطوير المناطق الموحدة في روسيا الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، على أن عمليات القصف أو الهجمات بالطائرات المسيرة لن تغير من هذا الوضع المستمر في جميع الاتجاهات.

ووجه بوتين، الشكر للمشاركين في هذه المهمة" العملية العسكرية الخاصة في دونباس، قائلا: "أعلم أننا نعمل في ظل وضع قتالي متوتر وصعب، بل وخطير أحياناً على طول خط التماس، وسط هجمات الطائرات المسيّرة والقصف".

وفيما يتعلق بتنمية دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، أكد بوتين، أنه وفقًا للخطط الموضوعة، يجب على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بحلول عام 2030، تحقيق المعايير الوطنية في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك جودة الحياة.

وأضاف: "ولتحقيق هذه الغاية، يتضمن البرنامج ما يقارب 300 إجراء مختلف، تشمل تطوير البنية التحتية الاجتماعية والإسكانية والنقل والمرافق العامة.

وأضاف أنه تم وضع مهام واسعة النطاق لضمان دمج أراضينا التاريخية بشكل وثيق في فضاء قانوني واقتصادي وتعليمي وثقافي وإعلامي واحد للبلاد اليوم، سنقيّم النتائج المحققة، والأهم من ذلك سنُحلل مجددًا بشكل مشترك المجالات التي تتطلب جهودًا إضافية، والمجالات التي تتطلب تنسيقًا أوثق، مع مراعاة الوضع الراهن والمعلومات التشغيلية الواردة من القادة الإقليميين، موجها في الوقت نفسه بزيادة الإمكانات السياحية والترفيهية لمنطقة آزوف.

الرئيس الروسي لقوات المسلحة الروسية جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

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