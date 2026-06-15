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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات نارية.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo X Fold 6
المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo X Fold 6
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Vivo X Fold 6 إلى الصين. وقد أكدت الشركة مؤخرًا أنه سيعمل بمعالج Dimensity 9500، متخليةً بذلك عن معالج Snapdragon الذي استخدمته في هواتفها القابلة للطي لسنوات.

 المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo X Fold 6
 

صُمم هاتف Vivo X Fold 6 ليجمع بين تجربة الشاشة الكبيرة القابلة للطي والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سيُقدم الجهاز ميزة Atomic Workbench المُطوّرة التي تُتيح تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد على الشاشة الكبيرة، مدعومة بنظام OriginOS 6 Fold ومنصة Dimensity 9500 الجديدة . وتؤكد Vivo أن الهدف هو توفير تجربة أكثر سلاسة في تعدد المهام للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية في العمل والإنتاجية اليومية.
إلى جانب الميزات البرمجية، تُولي شركة فيفو اهتمامًا كبيرًا للتصميم. وقد سلطت الضوء على خيار لون جديد مستوحى من لون الحفر الزرقاء في أعماق البحار. ويُقال إن الهاتف القابل للطي يتميز بزوايا أكثر استدارة وإطار معدني أنيق يهدف إلى تحسين راحة الاستخدام مع الحفاظ على تصميمه النحيف وخفيف الوزن. وتُسوّق فيفو هاتف X Fold 6 كهاتف رائد قابل للطي يجمع بين الجمال وسهولة الحمل والاستخدام اليومي.
يبدو أن نظام الكاميرا هو أحد أبرز مميزات هاتف Vivo X Fold 6. وقد أكدت الشركة وجود كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر HPB من سامسونج بحجم مستشعر 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/1.68 ومستوى تثبيت صورة CIPA 4.5.

مواصفات هاتف X Fold 6 

مواصفات هاتف X Fold 6 

كشفت شركة فيفو أيضًا أن هذا الهاتف سيكون أول هاتف قابل للطي مزود بكاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب معتمدة من ZEISS APO، تستخدم مستشعر LYT-602 من سوني. سيدعم الجهاز محول فيفو ZEISS Teleconverter G2، مما يتيح طولًا بؤريًا مكافئًا يصل إلى 200 مم لتصوير الأهداف البعيدة والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية. إليكم بعض الصور التي أكدتها الشركة.
سيضم هاتف X Fold 6 شريحة التصوير V3+ من Vivo، وعدسات متعددة البعد البؤري للصور الشخصية تتراوح من 23 مم إلى 100 مم، ودعمًا كاملًا للفلاش، وأدوات تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للشاشة، فقد أكدت Vivo وجود شاشة داخلية بحجم 8.02 بوصة مصنوعة من أحدث مواد سامسونج M14 الباعثة للضوء. ويمكن لكلتا الشاشتين الداخلية والخارجية الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 5000 شمعة، بينما تم تصميم وضع سطوع منخفض (شمعة واحدة) لتوفير رؤية مريحة في الليل. كما يتضمن الهاتف شهادة TÜV Rheinland العالمية لحماية العين 3.0.
تنتشر شائعات قوية بأن هاتف X Fold 6 سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6900 مللي أمبير. أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فمن المتوقع أن يُطرح في الأسواق الصينية بنهاية هذا الشهر.

هاتف Vivo X Fold 6 معالج Dimensity 9500 هاتف X Fold 6 الذكاء الاصطناعي بطارية ضخمة

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